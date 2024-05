Israel insta els residents de deu sectors més de Rafah a abandonar immediatament la zona

L'exèrcit anuncia ordres similars per a diversos barris de les poblacions de Jabalia i Beit Lahia, al nord de Gaza

MADRID, 11 maig (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit israelià ha instat aquest dissabte els residents de deu sectors més de la ciutat de Rafah a abandonar immediatament el lloc amb destinació a l'oest de la ciutat i ha emès ordres addicionals per a barris de les localitats de Jabalia i Beit Lahia, al nord de l'enclavament.

Les ordres per Rafah afecten els sectors del 6 al 9, 17, del 25 al 27 i 31, que es troben pràcticament al pas fronterer amb Egipte. Els seus residents, insta el portaveu de l'exèrcit israelià, el coronel Avichay Adraee, s'hauran de dirigir a la zona d'Al-Mawasi, al sud-oest de la ciutat, com en advertiments previs.

El portaveu també ha donat l'ordre d'abandonar la zona a residents i desplaçats de Jabalia i Beit Lahia, concretament als barris d'Al-Salam, Al-Nour, Tal Al-Zaatar, Ezbet Mlin, Al-Rauda, Al-Nuzha, Al-Jarn, Al-Nahda i Al-Zuhur, perquè es dirigeixin immediatament "als refugis a l'oest de ciutat de Gaza".

L'exèrcit israelià avisa tots els afectats que es troben en una zona de combat perillosa perquè les milícies de Hamas "estan intentant reconstruir les seves capacitats a la regió".

"Tots els que es troben en aquestes àrees s'exposen a si mateixos i a les seves famílies al perill", avisen els militars.

Aquests nous avisos tenen lloc després que diverses fonts properes a la campanya militar israeliana a Gaza van confirmar al portal nord-americà Axios la decisió que va prendre dijous a la nit el gabinet de guerra dirigit pel primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, de prosseguir amb la incursió a Rafah.

La ciutat, a l'extrem sud de Gaza, és l'últim refugi de centenars de milers de palestins desplaçats per la força d'altres parts de l'enclavament pels bombardejos israelians. L'ofensiva a Rafah ja ha provocat que prop de 110.000 persones s'hagin hagut de tornar a escapar de les zones on havien acabat desplaçades en un primer moment, segons ha indicat l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina a Pròxim Orient (UNRWA).

Si bé l'exèrcit israelià --que amb aquesta operació té l'objectiu, segons els militars, d'acabar amb diversos batallons de Hamas amagats a la zona-- addueix que avisa amb antelació a la població civil d'aquests atacs, responsables de les Nacions Unides consideren el que Israel anomena "ordres d'evacuació" a un protocol de desplaçament forçat, contrari al dret Internacional.