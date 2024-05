Israel insta Egipte a reobrir el pas de Rafah i descarta cedir-ne el control

MADRID, 14 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Exteriors israelià, Israel Katz, ha instat els governs europeus a pressionar Egipte perquè reobri el pas fronterer de Rafah, que connecta amb el sud de la Franja de Gaza, i adverteix que en cap cas les FDI renunciaran a cedir-ne el control.

"El món col·loca sobre Israel la responsabilitat de la situació humanitària, però la clau per impedir una crisi humanitària a Gaza està ara en mans dels nostres amics egipcis", ha argumentat Katz a X.

Espera que aquests països "convencin" d'alguna manera les autoritats egípcies, després que l'ocupació del pas per part de les forces israelianes ha limitat encara més l'entrada d'ajuda humanitària a l'enclavament palestí, malgrat els avisos de les Nacions Unides i altres organitzacions que treballen sobre el terreny.

"Hamas no controlarà el pas de Rafah", ha sentenciat Katz en el seu missatge, en parlar del que ha descrit com una "necessitat de seguretat" per part d'Israel. "No ens rendirem", ha anotat el ministre.