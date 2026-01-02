Israel insisteix que Gaza "també" els pertany i que els palestins són només "hostes"

Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA
MADRID, 2 gen. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura d'Israel, Miki Zohar, ha insistit que la Franja de Gaza "també" els pertany i que els palestins que hi viuen no són més que "hostes" als quals se'ls permet ara com ara residir a l'enclavament.
"No som ocupants de la nostra pròpia terra", ha afirmat el ministre de Cultura en una entrevista per a l'emissora pública Kan, que recull el diari 'The Times of Israel', quan ha parlat sobre la possibilitat de retirar els fons a la indústria cinematogràfica que posi en qüestió el paper de l'Exèrcit.
"La Judea i Samaria són nostres", ha remarcat Zohar, utilitzant els termes bíblics per referir-se a l'actual Cisjordània. "Gaza també és nostra. Deixem només que siguin hostes fins a cert punt, però Gaza és nostra", ha dit.
Zohar ha criticat als cineastes israelians que han estat danyant la imatge del país i del seu Exèrcit, després que la pel·lícula 'The Sea' --que reconeix no haver vist-- hagi estat guardonada amb un premi Ophir, els Oscar israelians. La cinta tracta sobre un nen palestí de Cisjordània que intenta anar a la platja per primera vegada.
El ministre de Cultura retreu que el film retrati negativament l'Exèrcit israelià i presenti Israel com una potència ocupant. És per això que ha advertit a la indústria del cinema israelià que si desitja rebre fons públics faci pel·lícules que "els israelians vulguin veure, no les que volen veure els europeus".