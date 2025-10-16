Israel identifica els dos cadàvers entregats dimecres per Hamas a la Franja de Gaza

Netanyahu i l'exèrcit israelià reclamen al grup que entregui la resta de cossos
MADRID, 16 oct. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats d'Israel han confirmat aquest dijous la identificació dels dos cadàvers entregats dimecres per Hamas a la Franja de Gaza dins l'acord entre les parts per aplicar la primera fase de la proposta del president dels Estats Units, Donald Trump, per a l'enclavament.
L'oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha afirmat a través d'un comunicat que els cossos corresponen a Inbar Haiman i Muhammad al-Atrash, abans de ressaltar que "comparteix el profund dolor" de les seves famílies i el de "totes els ostatges caiguts".
"El govern i la totalitat de l''establishment' per als desapareguts i ostatges de l'Estat d'Israel estan decidits, compromesos i treballant incansablement per aconseguir el retorn de tots els ostatges caiguts per a un enterrament adequat al seu país", ha manifestat.
Així, ha subratllat que "l'organització terrorista Hamas ha de complir els seus compromisos amb els mediadors i tornar-los com a part de l'aplicació de l'acord". "No escatimarem esforços fins a aconseguir el retorn de tots els ostatges caiguts", ha resolt.
L'acord signat per Israel i Hamas la setmana passada exigia al grup palestí que entregués els 48 ostatges en un termini de 72 hores després de l'entrada en vigor de l'alto el foc, termini que va expirar dilluns al migdia. Des d'aleshores, Hamas ha alliberat els 20 ostatges vius i ha enviat les restes de nou dels 28 morts, amb discrepàncies sobre la identitat d'una desena persona.
No obstant això, la milícia palestina afirma que ja ha retornat els cossos als quals ha tingut accés i ha avisat que la recuperació dels restants requereix l'ajuda d'un "equip especialitzat" per extreure'ls de la runa. De fet, fins i tot Washington ha reconegut aquests dies que Hamas necessita més temps per localitzar-los.