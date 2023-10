Israel i Hamas neguen un acord d'alto el foc per reobrir el pas fronterer de Rafah

El desmentiment arriba després d'informacions sobre una obertura de Rafah per enviar-hi ajuda i l'evacuació d'estrangers

MADRID, 16 oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Israel ha negat l'existència d'un acord d'alto el foc al sud de la Franja de Gaza per permetre la reobertura del pas de Rafah, a la frontera amb Egipte, per a l'evacuació d'estrangers i l'entrada d'ajuda humanitària a l'enclavament.

"En aquests moments no hi ha un alto el foc per enviar ajuda humanitària a la Franja de Gaza i la sortida d'estrangers", ha dit l'oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en un breu missatge a través de la xarxa social X.

Poc abans havien sorgit informacions sobre l'acord per reobrir el pas, si bé el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) ha destacat que "no és veritat". Desenes de camions amb ajuda humanitària són al costat egipci de la frontera, segons el diari 'Al-Ahram'.

Així, Izzat al-Rishiq, un alt càrrec de Hamas, ha demanat als mitjans "que no es basin en cap font que no siguin les fonts oficials de la Resistència i el Comitè d'Acció Governamental a Gaza", segons un missatge publicat pel grup islamista a Telegram.

Per la seva banda, el ministre d'Energia d'Israel, Yisrael Katz, ha dit que "s'oposa fermament" a "obrir el bloqueig i a introduir béns a Gaza per motius humanitaris", tal com ha recollit el diari israelià 'The Times of Israel'.

"El nostre compromís és amb les famílies dels assassinats i els ostatges, no amb els assassins de Hamas", ha manifestat, opinió que defensa el titular de Cultura, Miki Zohar, que ha ressaltat que "els que massacren nens, violen dones i segresten nadons no mereixen cap pietat".

Les Nacions Unides i nombroses ONG han alertat de la greu deterioració de la situació humanitària a la Franja a causa dels bombardejos d'Israel i el setge que han imposat arran dels atacs el 7 d'octubre de Hamas, que es van saldar amb més de 1.300 morts.

Per la seva banda, les autoritats de la Franja, controlada pel grup islamista, han xifrat en més de 2.600 els morts i en prop de 9.600 els ferits pels bombardejos israelians, entre especulacions sobre el possible inici d'una ofensiva terrestre per part de l'exèrcit d'Israel.