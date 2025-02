Israel i Hamas comencen aquest dilluns les negociacions per la segona fase de l'acord d'alto el foc

Tres setmanes dirigides a prosseguir amb l'intercanvi d'ostatges per presoners, concretar la retirada total israeliana i dibuixar el futur polític de l'enclavament

MADRID, 2 febr. (EUROPA PRESS) -

Israel i Hamas comencen aquest dilluns les negociacions particulars amb vista a canalitzar pròxims contactes --sempre indirectes a través de la mediació de Qatar-- de cara a una segona fase de l'acord d'alto el foc aconseguit el 15 de gener amb un objectiu enormement complex a l'horitzó: el futur polític de la Franja de Gaza.

Els termes de la segona fase de l'alto el foc no parlen explícitament del nou model de govern de Gaza però aquest tema serà dominant en les converses preliminars que Israel i Hamas començaran aquest dilluns amb els seus respectius aliats, perquè la última i encara distant tercera etapa sí que parla directament del pla de reconstrucció de l'enclavament, en principi sota supervisió internacional, i el tipus d'autoritat que regirà a Gaza amb vista a un cessament d'hostilitats permanent, en el millor dels casos.

Ara com ara, la segona fase de l'acord hauria de començar al final de les sis setmanes que marca la primera etapa que va arrencar el 15 de gener i torna a estar caracteritzada pels intercanvis entre ostatges israelians a Gaza per presoners palestins a mans d'Israel. Concretament, Hamas es comprometria a alliberar a tots els ostatges masculins restants a canvi d'un nombre de presos palestins encara per acordar.

Aquest intercanvi hauria d'anar acompanyat de provisions per garantir una "calma sostenible" a l'enclavament i de la retirada de tots els militars israelians de la Franja de Gaza. La segona fase, en cas de ser aprovada, durarà, com l'anterior, 42 dies.

CONVERSES PARTICULARS A DIVERSES BANDES

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, viatja ja als Estats Units amb aquesta segona fase en ment. De fet, i abans de reunir-se amb el president Donald Trump, el mandatari protagonitzarà, segons fonts d''Israel Hayom', una trobada amb l'enviat nordamericà a la regió, Steve Witkoff, acompanyat del ministre israelià per a Assumptes Estratègics, Ron Dermer.

D'acord amb fonts de l'oficina del primer ministre israelià, la trobada entre Netanyahu, Dermer i Witkoff representarà el començament de la fase de negociacions prèvies d'una segona fase de l'alto el foc. A finals de la setmana vinent, Witkoff conversarà amb autoritats egípcies i de Qatar per avaluar la seva posició abans de tornar a dialogar amb Netanyahu i concretar d'una vegada per sempre les converses indirectes amb Hamas.

En qualsevol cas i fins que no parli amb Trump dimarts vinent, Netanyahu no enviarà, segons fonts de seguretat al portal de notícies israeliana Walla, a cap equip negociador a Doha per conversar amb Hamas a través de la mediació de Qatar.

Abans de partir a Washington D. C., el primer ministre israelià s'ha limitat a indicar que en la reunió amb Trump es tractarà "la victòria sobre Hamas, aconseguir l'alliberament els ostatges" i, a llarg termini, "bregar amb l'eix terrorista iranià en tots els seus components, un eix que amenaça la pau d'Israel, Pròxim Orient i el món sencer".

El primer ministre també va declarar la seva intenció "d'ampliar el cercle de pau", en un esment a les converses de normalització amb els països àrabs, l'Aràbia Saudita al capdavant "i aconseguir una era notable de pau a través de la força". Netanyahu ha partit amb els millors desitjos del president d'Israel, Isaac Herzog, que aquest diumenge ha demanat fer "tot, tot el que sigui possible" per completar un acord sobre aquesta segona fase.

Específicament sobre Gaza, segons les fonts d''Israel Hayom', les converses se centraran "en aspectes polítics, com la seguretat, la futura gobernança de l'enclavament i la fi del règim d'Hamas a la Franja", cosa que el moviment islamista palestí, que porta setmanes fent exhibicions de popularitat amb les seves televisades cerimònies d'alliberament d'ostatges, no està disposat a concedir.

El moviment islamista, de totes maneres, ja ha declarat la seva intenció de prosseguir amb les converses i fonts del moviment han avançat al diari 'Al-Araby Al-Jadeed' que, coincidint amb el viatge de Netanayahu, els seus negociadors participaran aquest dilluns en les converses exploratòries d'aquesta segona fase que tindran lloc a Doha (Qatar).

Queda per veure el paper que representarà l'Autoritat Palestina (AP) en aquesta fase, sabent que el president palestí, Mahmud Abbas, ha declarat que el seu govern està perfectament preparat per assumir les competències de l'enclavament.

Aquest mateix diumenge, el ministre d'Exteriors de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani ha mantingut una trobada amb el secretari general de Fatah, el partit que serveix de columna vertebral de l'AP, Yibril Rajub, per "discutir el desenvolupament dels esdeveniments a Gaza i els territoris palestins ocupats", segons un comunicat del Ministeri de Qatar, sense donar més detalls.

Poc després, i ja en roda de premsa amb el seu homòleg turc, Hakan Fidan, Al-Thani va voler cridar a la calma i no avançar esdeveniments en indicar que encara no existeix un pla clar referent a la segona fase i que qualsevol moviment sobre aquest assumpte tindrà lloc en els "pròxims dies".

De totes maneres, Al-Thani sí que va confirmar que Qatar ja ha començat a comunicar-se amb les parts interessades per establir l'agenda i preparar l'ambient per a l'inici de les converses i instat "Hamas i Israel a involucrar-se de manera immediata" en aquestes converses perquè, per sobre de tot, així ho estipula l'acord fonamental de l'alto el foc.