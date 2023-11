Israel i Hamas arriben a un acord de "pausa humanitària" que inclou l'alliberament d'ostatges

Qatar anuncia que l'inici de la "pausa humanitària" s'anunciarà en les properes 24 hores

HRW subratlla que "hi hagi un alto el foc o no, els atacs il·legals han de cessar"

MADRID, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) han arribat aquest dimecres a un acord de "pausa humanitària" a la Franja de Gaza, on els bombardejos israelians han matat a més de 14.100 palestins, en un pacte que inclou l'alliberament d'ostatges a canvi de presos palestins.

Hamas ha afirmat que, "després de difícils i complexes negociacions durant molts dies", les parts han aconseguit un acord de treva humanitària, que exigeix el cessament de les accions militars de l'Exèrcit israelià, que durarà quatre dies i que s'ha aconseguit amb els "incansables esforços de Qatar i Egipte".

La milícia palestina alliberarà a 50 ostatges i a canvi Israel alliberarà a 150 presos que es troben a les seves presons, tots ells dones i menors de 19 anys. Durant la treva, les autoritats israelianes, que s'han compromès a no arrestar ni atacar a ningú a la Franja de Gaza, deixaran de sobrevolar la zona sud de l'enclavament per complet i la zona nord durant sis hores diàries.

El pacte també inclou l'entrada d'un major nombre de combois amb ajuda humanitària, béns mèdics i combustible "a totes les zones de Gaza sense excepció", tal com ha explicat la milícia en un comunicat.

Posteriorment, el Ministeri d'Exteriors de Qatar, mediador junt amb Egipte i els Estats Units, ha indicat que la "pausa humanitària" serà anunciada en les properes 24 hores i ha confirmat les condicions entre les parts, i ha reafirmat el seu "compromís amb els esforços diplomàtics en curs per reduir les tensions, detenir el vessament de sang i protegir a civils".

EL GABINET D'EMERGÈNCIA D'ISRAEL APROVA L'ACORD

Aquest acord s'ha fet públic després que el gabinet d'emergència d'Israel --format després de l'ofensiva de Hamas i compost per 38 ministres-- hagi aprovat la matinada d'aquest dimecres, després de més de vuit hores reunit, un alto el foc temporal, al·legant que està "compromès" a portar "a tots els segrestats a casa", sense que això signifiqui la fi del conflicte.

"Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) continuaran la guerra per retornar a tots els segrestats, completar l'eliminació de Hamas i garantir que Gaza no renovi cap amenaça contra Israel", ha subratllat l'oficina del primer ministre ha assenyalat en un comunicat.

En aquesta missiva ha indicat que l'acord inclou l'alliberament d'almenys 50 ostatges durant "un lapse de quatre dies en els quals hi haurà una pausa dels combats", mentre que afegiran un dia a la treva per cada deu alliberats addicionals, però no ha donat més detalls sobre les altres concessions anteriorment assenyalades.

L'Administració de Benjamin Netanyahu no ha fet públics de moment els detalls de la votació, ja que alguns partits polítics havien mostrat la seva oposició a l'acord abans de la votació. No obstant això, segons el portal de notícies Ynet, els ministres de Sionisme Religiós --com el titular de Finances, l'ultradretà Bezalel Smotrich-- haurien votat finalment a favor, mentre que el d'Otsmá Yehudit, del ministeri de Seguretat Nacional, Itamar Ben Gvir, haurien votat en contra.

A l'inici de la reunió del gabinet, el primer ministre israelià, Benjamí Netanyahu, va afirmar que l'acord inclou visites de la Creu Roja als ostatges que no seran alliberats, així com medicaments. A més, va agregar que aquesta treva no significa la fi de l'ofensiva israeliana en l'enclavament.

"No detindrem la guerra després de l'alto el foc (...) És una ximpleria suggerir que detindrem la guerra després de l'alto el foc per retornar als ostatges. M'agradaria deixar-ho clar: estem en guerra i continuarem la guerra fins que aconseguim tots els nostres objectius: eliminar a Hamas, retornar a tots els ostatges i desapareguts i garantir que no hi haurà cap amenaça per Israel a Gaza", va manifestar.

Per la seva banda, el director per a Israel i Palestina de l'ONG Human Rights Watch (HRW), Omar Shakir, ha manifestat després de l'anunci d'una "pausa humanitària" a la Franja de Gaza que, "hi hagi un alto el foc o no, els atacs il·legals han de cessar" i ha posat l'accent en que "els éssers humans no són moneda de canvi".

"Prendre ostatges és un crim de guerra i Hamas i altres grups armats palestins necessiten alliberar-los a tots, immediatament. Però bloquejar l'entrega d'ajuda i combustible per salvar vides fins que s'alliberin els ostatges és un crim de guerra que ha posat en perill la vida de 2,2 milions de persones", ha declarat.

En els últims dies s'ha especulat sobre l'acord per a l'alliberament dels ostatges presos per Hamas el 7 d'octubre durant una ofensiva la qual, a més, va acabar amb la vida de prop de 1.200 persones i va motivar la resposta de les FDI, que s'ha saldat amb prop de 14.100 palestins morts a Gaza.