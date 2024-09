Israel executa un bombardeig contra la capital del Líban, Beirut

MADRID, 20 set. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Israel ha bombardat la capital del Líban, Beirut, sense que ara com ara hi hagi informacions sobre víctimes, enmig del repunt dels enfrontaments amb el partit-milícia xiïta Hezbollah i davant el temor d'una expansió del conflicte al Pròxim Orient.

"Les Forces de Defensa d'Israel han atacat Beirut", ha dit l'exèrcit en un missatge a través del seu compte d'X, en el qual afegeix que "ara com ara no hi ha canvis en les instruccions al front intern".

Segons les informacions recollides pel diari 'L'Orient-Le Jour', l'atac hauria afectat un barri del sud de la capital libanesa, zona d'influència de Hezbollah. Diverses ambulàncies s'hi han desplaçat per atendre possibles víctimes.