Israel executa 61 nous bombardejos contra objectius militars a Síria des de dissabte

MADRID 15 des. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Israel ha portat des de la tard-nit d'aquest dissabte nous bombardejos contra objectius militars prop de la capital de Síria, Damasc, així com a d'altres zones del sud del país, uns atacs que es produeixen després de la caiguda del règim de Bashar al-Assad per l'ofensiva de jihadistes i rebels dirigits per Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

L'Observatori Sirià per als Drets Humans, amb seu a Londres i informants sobre el terreny, ha indicat que els avions de combat israelians van dur a terme atacs aeris en instal·lacions militars "com a part de la destrucció de l'arsenal de l'exèrcit de l'antic règim".

L'Observatori, que no ha confirmat la presència de víctimes, ha indicat que l'objectiu d'aquests bombardejos són instal·lacions militars a la localitat de Mahajah, així com la muntanya Qasioun.

Ja a la matinada d'aquest diumenge, el mateix organisme ha denunciat que "els avions de combat israelians continuen la seva escalada de violència en territori sirià" i que, en el marc d'aquesta ofensiva, han efectuat atacs aeris amb tres míssils contra els dipòsits d'una de les seves divisions a la zona oriental d'Homs.

En paral·lel, s'han registrat set atacs més a prop del poble de Hala, a la regió de Qalamoun, "amb l'objectiu de destruir dipòsits de míssils dins de la muntanya, i atacar les forces de la Força Aèria a l'aeroport de Hama des del costat sud-oest".

De moment, les autoritats sirianes no han reportat víctimes mortals ni ferits com a conseqüència d'aquestes últimes agressions.

El nombre d'atacs aeris israelians des del dissabte a la nit ascendeix a 61, segons les xifres de l'Observatori. Així, en total, les forces d'Israel han dut a terme fins avui almenys 446 atacs contra territori sirià des de la caiguda d'Al-Assad amb l'objectiu declarat de destruir les capacitats militars del país per impedir que caiguin en mans de grups que puguin fer-los servir en el futur per atacar territori israelià.

El divendres passat, el ministre de Defensa d'Israel, Israel Katz, va ordenar a l'exèrcit preparar-se per mantenir les seves posicions durant l'hivern a la muntanya Hermon, pres per les forces israelianes després de la caiguda del règim de Bashar al-Assad a Síria i d'importància estratègica.