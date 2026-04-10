Israel exclou Espanya de l'òrgan que supervisa l'alto el foc a Gaza per la seva "obsessió antiisraeliana"

MADRID 10 abr. (EUROPA PRESS) -
El Govern d'Israel ha anunciat aquest divendres la decisió d'excloure Espanya del Centre de Coordinació Civil-Militar (CMCC), un òrgan multinacional que supervisa l'alto el foc a la Franja de Gaza arran de l'acord assolit l'octubre del 2025 per aplicar la proposta dels EUA a l'enclavament, a conseqüència del que descriu com una "obsessió antiisraeliana" de l'executiu de Pedro Sánchez.
"L'Estat d'Israel no callarà davant els qui ens ataquen. Espanya ha difamat els nostres herois, els soldats de les Forces de Defensa d'Israel, els soldats de l'exèrcit més moral del món. I per això he ordenat expulsar els representants d'Espanya del centre de coordinació a Kiryat Gat, després que s'hagi posicionat contra Israel", ha manifestat el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en un comunicat.
Així mateix, Netanyahu ha argumentat que Espanya ha protagonitzat "una guerra diplomàtica" i s'ha posat al costat de "règims terroristes" com els motius addicionals per excloure el Govern espanyol de qualsevol aliança internacional en la qual participi Israel.
"Els qui ataquen l'Estat d'Israel en lloc de règims terroristes no seran els nostres aliats pel que fa al futur de la regió. No estic disposat a tolerar aquesta hipocresia i hostilitat. No permetré que cap país escometi una guerra diplomàtica sense pagar-ne un preu immediat", ha indicat Netanyahu en els mateixos termes.
Poc abans, el ministre d'Exteriors israelià, Gideon Sa'ar, havia indicat a través de les xarxes socials que "el govern de Sánchez té un biaix antiisraelià tan flagrant que ha perdut qualsevol capacitat de ser un actor útil en l'aplicació del pla de pau del president (nord-americà, Donald) Trump i en el CMCC que opera aquest pla".
Sánchez i altres integrants del Govern d'Espanya s'han mostrat crítics amb Israel per les seves accions en l'ofensiva contra la Franja en resposta als atacs del 7 d'octubre del 2023 i l'ofensiva sorpresa llançada el 28 de febrer juntament amb els EUA contra l'Iran, la qual cosa ha provocat respostes irades de les autoritats nord-americanes i israelianes.