Netanyahu es reunirà dimecres amb Trump a Washington per parlar d'Iran

Europa Press/Contacto/Joey Sussman - Arxiu
MADRID 7 febr. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, es reunirà dimecres amb el president nord-americà, Donald Trump, a Washington per tractar la situació de les negociacions recentment anunciades entre Estats Units i Iran.
"El primer ministre considera que qualsevol negociació ha de limitar els míssils balístics i incloure el cessament del suport a l'eix iranià", ha dit l'oficina de Netanyahu en un comunicat.
Netanyahu tenia previst visitar Washington del 18 al 22 de febrer, però la reunió va ser reprogramada la setmana passada a petició de Netanyahu, segons fonts de la Casa Blanca citades pel portal Axios.
Aquest mateix dissabte s'ha informat que els enviats de Trump Steve Witkoff i Jared Kushner han visitat l'USS Abraham Lincoln', el portaaeronaus enviat la setmana passada a la zona com a forma de pressió a Iran. Witkoff i Kushner van encapçalar la delegació nord-americana en les negociacions amb Iran de divendres a Oman.