Israel entra en una nova guerra amb Hamas després d'un dels atacs més contundents des de Gaza dels últims 20 anys

El moviment islamista llança l'operació 'Inundació d'Al-Aqsa' amb més de 2.200 coets i una gran incursió de les seves milícies al sud d'Israel



MADRID, 7 oct. (EUROPA PRESS) -

Israel ha entrat aquest dissabte en una nova guerra amb Hamas després que les milícies del moviment islamista han llançat aquest dissabte un dels atacs més contundents que es recorden des que van assumir el 2006 el control de la Franja de Gaza, des d'on han llançat més de 2.200 coets contra el sud d'Israel i grans nuclis urbans com Jerusalem i Tel-Aviv, acompanyats d'una incursió de centenars dels seus efectius a les localitats frontereres.

L'operació 'Inundació d'Al-Aqsa' anunciada per Hamas al voltant de les 07.00 d'aquest matí, que ha costat de moment la vida a 22 persones i ha deixat més de 500 ferits a Israel, ha rebut immediatament resposta de l'exèrcit hebreu amb un enorme desplegament aeri, l'operació 'Espases de ferro', en la qual desenes d'avions de combat israelians han aconseguit nombrosos objectius del moviment islamista a l'enclavament. Diversos palestins han mort en aquesta operació, tot i que se'n desconeix el nombre exacte.

A més, i acompanyant l'andanada de coets, forces de Hamas protagonitzen atacs sobre el terreny a set punts del sud del país: Kfar Aza, Sderot, Sufa, Nahal Oz, Magen, Be'eri i la base militar de Re'im, on un nombre encara no determinat de militars israelians haurien estat capturats per les forces de Hamas, segons el mateix moviment, tot i que aquesta informació no ha estat confirmada per l'exèrcit israelià.

DESBORDAMENT DE LA VIOLÈNCIA

Aquesta nova guerra culmina mesos de tensió i violència, particularment a Cisjordània, on han mort desenes de palestins en operacions israelianes i les seves poblacions han estat objectes d'atacs de colons, com també han mort pobladors israelians en atacs palestins a localitats properes als assentaments.

"Ciutadans d'Israel, estem en guerra. Això no és una operació ni una escalada, sinó una guerra", ha manifestat Netanyahu en el seu primer comentari després del començament de l'operació anunciada aquesta matinada pel braç armat del moviment islamista, les Brigades Al-Qassam.

"El nostre país està en guerra i la guanyarem", ha afegit el primer ministre, que ha convocat una reunió d'urgència del seu consell de seguretat, ha avisat que "el nostre enemic pagarà un preu sense precedents"; un discurs amb ressons del gran conflicte del 2014 entre Hamas i Israel, quan el segrest i l'assassinat de tres adolescents israelians per part del moviment islamista va desembocar en una guerra de set setmanes en la qual més de 2.100 palestins van morir a Gaza juntament amb 73 israelians, inclosos 67 soldats.

L'últim conflicte a gran escala entre tots dos bàndols se situa en el mes de maig del 2021, quan onze dies d'enfrontaments després de setmanes de tensió durant el ramadà van deixar almenys 260 morts a Gaza i 13 a Israel.

Per la seva banda, el líder de Hamas, Ismail Haniye, ha descrit l'atac massiu llançat aquest matí pel braç armat del grup des de Gaza a Israel com un dels més contundents des que el grup va assumir el 2006 el control de l'enclavament, com una "batalla per la dignitat" davant els "crims històrics" d'Israel i l'ocupació i l'agressió de les forces israelianes i els colons contra la població palestina de Cisjordània.

L'operació de Hamas té lloc en plena festivitat israeliana de la Simjat Torà, una celebració del llibre fonamental del judaisme, i un dia després del 50è aniversari del començament de la guerra àrab-israeliana l'octubre del 1973, tres setmanes de combats conegudes pels israelians com la guerra del Yom Kippur i pels àrabs com la Guerra d'Octubre.

Aquell dia, Egipte i Síria van llançar un atac en dos fronts contra Israel per recuperar els seus territoris perduts en la Guerra dels Sis Dies del 1967, quan Israel va capturar la península del Sinaí a Egipte i els alts del Golan a Síria. El conflicte va acabar amb els Acords de Camp David i l'establiment d'Egipte com el primer país àrab que va normalitzar les relacions amb Israel.