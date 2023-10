Israel eleva a més de 220 els ostatges de Hamas que estan retinguts a la Franja de Gaza

MADRID, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Israel ha elevat aquest dilluns a més de 220 el nombre de persones segrestades i traslladades per la força pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) durant l'assalt del 7 d'octubre en territori israelià, que es va saldar amb prop de 1.400 morts i que ha desencadenat una onada de bombardejos contra la Franja de Gaza que ja ha deixat gairebé 4.700 palestins morts.

El portaveu de l'exèrcit israelià, Daniel Hagadi, ha indicat que les autoritats han pogut confirmar el segrest de 222 persones, inclosos militars capturats durant l'ofensiva de Hamas. Així mateix, ha elevat a 308 els militars morts durant l'atac del grup islamista, segons un comunicat de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) a través del seu web.

Hagari ha subratllat a més que entre els ostatges hi ha una xifra "no insignificant" d'estrangers, i que l'últim registre no inclou Judith Raanan i la seva filla Natalie, de nacionalitat israeliana-nord-americana i alliberades per Hamas divendres a la nit, tal com ha recollit 'The Times of Israel'.

Així mateix, ha indicat que l'exèrcit israelià "treballa a través de totes les vies per alliberar els ostatges i portar-los a casa", després de ser preguntat sobre un ajornament de la possible ofensiva terrestre contra la Franja.

El ministre de Defensa d'Israel, Yoav Gallant, va afirmar diumenge que una ofensiva terrestre a Gaza podria durar uns mesos perquè volen eliminar el grup armat. "Aquesta ha de ser l'última maniobra (terrestre) a Gaza, per la senzilla raó que després no existirà Hamas. Requerirà un mes, dos mesos, tres, però al final no existirà", va resoldre.

Els atacs de l'exèrcit d'Israel contra Gaza arran de l'atac de Hamas han deixat gairebé 4.700 palestins morts --entre els quals més de 1.800 nens-- i prop de 14.000 ferits. A més a més, prop d'1,4 milions de palestins s'han vist desplaçats, d'acord amb l'última avaluació de l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA).