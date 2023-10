Israel dona 24 hores a 1,1 milions de palestins per abandonar el nord de Gaza

Nacions Unides, que ha informat de l'avís, "considera impossible aquest moviment" sense que hi hagi "conseqüències humanitàries devastadores"

L'Exèrcit israelià anuncia que durà a terme "operacions militars significatives" els propers dies

MADRID, 13 oct. (EUROPA PRESS) -

Nacions Unides ha anunciat que el Ministeri de Defensa i l'Exèrcit d'Israel han donat 24 hores per evacuar a 1,1 milions de palestins que es troben a la zona nord de la Franja de Gaza, controlada pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

El portaveu de l'ONU, Stéphane Dujarric, ha explicat al portal de notícies Axios que la part israeliana havia donat un avís "just abans de la mitjanit (hora local)" pel qual els palestins havien d'evacuar a la parteix sud de l'enclavament.

"Això equival a aproximadament 1,1 milions de persones. La mateixa ordre s'ha aplicat a tot el personal de Nacions Unides i a aquells refugiats a instal·lacions de l'ONU, escoles incloses, centres de salut i clíniques", ha afegit.

Dujarric, que ha manifestat que és "impossible que tal moviment tingui lloc sense conseqüències humanitàries devastadores", ha fet una crida perquè "qualsevol ordre d'aquest tipus, si es confirma, sigui rescindida evitant el que podria transformar el que ja és una tragèdia en una situació calamitosa".

Posteriorment, les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han publicat un comunicat en el qual han demanat "a tots els residents de la ciutat de Gaza que evacuïn les seves llars" i "es desplacin cap al sud per a la seva protecció", advertint que "només serà possible tornar" a la localitat "després que una notificació ho confirmi".

"Els terroristes de Hamas s'amaguen a la ciutat de Gaza en túnels sota les cases de la ciutat, i a dins de molts edificis, ciutadans innocents de Gaza s'han traslladat al sud per la seva seguretat personal i la de les seves famílies", resa un comunicat publicat al seu perfil de la xarxa social 'X', abans coneguda com a Twitter.

Les FDI han demanat als civils que "s'allunyin dels terroristes de Hamas que els estan utilitzant com a escut humà" i que no s'apropin a la frontera amb Israel: "Hamas va iniciar una guerra contra Israel, la ciutat de Gaza és una zona on es duu a terme activitat militar i aquesta evacuació és per la seva seguretat personal", afegeix aquest comunicat.

Aquest termini té lloc quan Israel, que té assetjada per complet la Franja de Gaza, ha amenaçat amb llançar una incursió terrestre al territori palestí. Des que Hamas va llançar l'ofensiva dissabte passat, han mort més de 1.300 persones a Israel i 1.500 a Gaza, a les quals se sumen més de 35 morts en operacions i enfrontaments amb les forces israelianes a Cisjordània.