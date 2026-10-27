Un Israel dividit decideix si avala a Netanyahu o aposta pel canvi en les primeres eleccions des del 7-O

TEL AVIV, 27 oct. (De l'enviada especial d'EUROPA PRESS, Leyre Guijo) -
Més de 7,3 milions d'israelians estan cridats a les urnes aquest dimarts en uns comicis en els quals el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, es juga la seva continuïtat després de quatre anys en el poder marcats per l'atac terrorista de Hamas del 7 d'octubre de 2023 enfront d'un bloc heterogeni de forces que, abanderades per l'antic cap de l'Exèrcit Gadi Eisenkot, busca desbancar-li i posar fi al Govern més a la dreta que ha tingut Israel des de la seva creació en 1948.
Netanyahu confia a revalidar el seu mandat a pesar que per a molts israelians és el responsable últim de l'ocorregut el 7-O, sobretot després de les revelacions realitzades per diversos mitjans en les últimes setmanes que va ser alertat per endavant que Hamas anava a atacar i no va fer res per evitar-ho, i que la reculada experimentada per la democràcia en aquests quatre anys i la deterioració de la imatge internacional d'Israel també juguen en contra seva. A això se suma que té pendent un judici per corrupció.
Les seves opcions passen per reeditar la coalició de Govern junt amb els seus socis ultranacionalistes Itamar Ben Gvir i Bezalel Smotrich així com els partits ultraortodoxos Shas i Judaisme Unit de la Torà i fins i tot atreure a algun altre partit d'extrema dreta que li pugui ajudar a sumar els 61 escons que li donarien la majoria a la Knesset.