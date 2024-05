Israel diu que l'entrada de l'exèrcit a Rafah "facilita" els objectius de l'ofensiva

MADRID, 7 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Exteriors d'Israel, Israel Katz, ha afirmat aquest dimarts que l'entrada de l'exèrcit a Rafah, al sud de la Franja de Gaza, "facilita" els principals objectius de l'ofensiva, que són alliberar els ostatges i derrotar el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

"L'entrada de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) a Rafah facilita els dos principals objectius de la guerra: l'alliberament dels ostatges i la derrota de Hamas", ha dit, abans d'afirmar que la "persuasió en el front polític cada vegada és més difícil" a causa de les crítiques.

"Faré tot el possible per permetre que els nostres heroics soldats acabin la feina", ha apuntat, abans de destacar que l'exèrcit "hauria esclafat fa molt" Hamas si no fos perquè té segrestades prop de 130 persones arran dels atacs executats el 7 d'octubre.

"Si no fos pels ostatges, estimats per a nosaltres i l'alliberament dels quals és una obligació suprema per a la qual farem tot el possible per portar-los de retorn a casa, la banda Hamas hauria estat esclafada fa molt i llançada a la paperera de la història".

En aquest sentit, ha recalcat que el líder de Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, i el grup palestí en el seu conjunt "són una banda sàdica que somia amb assassinats i amb destruir Israel". "És l'única arma que tenen i la fan servir de manera sàdica per intentar sobreviure", ha dit a X.

L'exèrcit israelià ha confirmat l'ocupació de la part palestina del pas de Rafah, un dels principals punts d'entrada d'ajuda humanitària cap a l'enclavament, en el que descriu com una "activitat dirigida a zones limitades contra infraestructures terroristes" de Hamas.