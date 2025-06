Israel diu que Khamenei és "el Hitler modern" i amenaça amb assassinar-lo

MADRID 19 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre de Defensa d'Israel, Israel Katz, ha afirmat aquest dijous que el líder suprem de l'Iran, l'aiatol·là Ali Khamenei, és "el Hitler modern" i ha recalcat que "no pot continuar existint", en una amenaça directa contra ell enmig del conflicte desencadenat arran de l'ofensiva el 13 de juny de l'exèrcit israelià contra el país centreasiàtic.

"Evitar l'existència de Khamenei, el Hitler modern, és un dels objectius de l'operació", ha dit Katz després que un hospital hagi rebut l'impacte d'un atac iranià a la ciutat israeliana de Beerxeba, al sud del país. "Un dictador com Khamenei, que lidera l'Iran i ha fet de la destrucció d'Israel la seva bandera, no pot continuar existint", ha reiterat.

Així, ha sostingut que Khamenei "té una gran influència ideològica" i "fa servir tots els seus recursos per a la causa". "Avui veiem proves que dona ordres de disparar contra hospitals", ha ressaltat el ministre de Defensa, segons ha recollit el diari israelià 'Yedioth Ahronoth'.

El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar dimecres que Washington sap on és Khamenei, si bé va ressaltar que Washington no l'"eliminarà" ara com ara. "És un blanc fàcil, però està fora de perill", va dir, enmig de les especulacions sobre una possible implicació directa del país en la guerra, cosa que continua en l'aire. "Pot ser que ho faci o pot ser que no. Ningú no sap què faré", va manifestar.

Israel va emprendre el 13 de juny una onada d'atacs contra instal·lacions nuclears iranianes i zones residencials de la capital, Teheran. Les autoritats del país centreasiàtic han elevat el registre de víctimes des d'aleshores en més de 224 morts i milers de ferits, mentre que a Israel ja han mort pel cap baix 24 persones en els atacs iranians de represàlia.