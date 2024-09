Israel diu haver interceptat un míssil llançat des del Líban després de l'activació de sirenes a Tel Aviv

MADRID, 25 set. (EUROPA PRESS) -

L'Exèrcit israelià ha afirmat aquest dimecres que ha interceptat un míssil llançat des del Líban després que s'hagin activat les sirenes antiaèries a Tel Aviv i altres comunitats del centre d'Israel, en el marc de la intensificació dels enfrontaments amb el partit-milícia xiïta libanès Hezbollah.

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han indicat a través d'un breu comunicat publicat en el seu perfil de la xarxa social 'X' que el projectil, que ha activat les sirenes a les regions centrals d'Israel, era un míssil terra-terra que ha estat interceptat per les defenses aèries.

Així mateix, ha especificat que les sirenes han funcionat a les zones de Gush Donen i Sharon i que "no hi ha canvis en les instruccions" per al centre del territori, remarcant que les institucions educatives estaran obertes com fins ara.