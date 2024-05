Israel diu a Espanya que "els dies de la Inquisició s'han acabat" i que "farà mal als qui els en faci"

El Govern israelià prohibeix al consolat espanyol a Jerusalem atendre els palestins de Cisjordània a partir de l'1 de juny

MADRID, 27 maig (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Israel ha amenaçat aquest dilluns amb "fer mal als qui els en faci" i ha recalcat que "els temps de la Inquisició s'han acabat" i que l'ordre de prohibir al consolat d'Espanya a Jerusalem de donar servei als palestins entrarà en vigor l'1 de juny, dins la resposta israeliana a la decisió de Madrid de reconèixer l'Estat de Palestina.

"Els dies de la Inquisició s'han acabat. Avui, el poble jueu té un estat sobirà i independent, i ningú no ens obligarà a convertir la nostra religió ni amenaçarà la nostra existència: a aquells que ens fan mal, nosaltres els farem mal en resposta", ha dit el ministre d'Exteriors, Israel Katz.

Així, ha assenyalat en un missatge a X que Israel "no s'estarà callat davant un govern que premia el terrorisme i els líders del qual, Pedro Sánchez i Yolanda Díaz, coregen el lema antisemita 'Del riu al mar, Palestina serà lliure'".

"Els qui premiïn Hamas i intentin establir un estat terrorista palestí no tindran contacte amb els palestins", ha manifestat, abans de detallar que ha ordenat "enviar una nota diplomàtica a l'ambaixada d'Espanya a Israel per prohibir al consolat espanyol a Jerusalem d'organitzar activitats consulars o prestar serveis consulars als residents de l'Autoritat Palestina".

Katz ha adjuntat a més la nota enviada a l'ambaixada espanyola a Israel amb les seves mesures arran del reconeixement de l'Estat de Palestina i les declaracions de Díaz, qualificades per Israel d'"antisemites", text que recalca que "aquestes afirmacions són una ofensa a la sobirania i a la seguretat d'Israel", motiu pel qual limita els serveis consulars "als residents del districte consular de Jerusalem".

"Per ordre del Ministeri d'Exteriors, a partir de l'1 de juny del 2024 el consolat general d'Espanya a Jerusalem únicament podrà donar serveis consulars als residents al districte consular de Jerusalem. El consolat general, o qualsevol en el seu nom, no atendrà residents de l'Autoritat Palestina ni durà a terme funcions consulars o de cap altra mena fora del districte de Jerusalem, sense consentiment previ per escrit del Ministeri", especifica.

En aquest sentit, destaca que "aquesta política no s'aplica en els serveis consulars a ciutadans espanyols" i adverteix que "si aquesta política no és respectada, el Ministeri no dubtarà a l'hora d'adoptar mesures addicionals".