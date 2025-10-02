Israel diu que els activistes de la flotilla seran traslladats de manera "segura" a port

MADRID 2 oct. (EUROPA PRESS) -
El Govern d'Israel ha afirmat aquest dijous que els activistes de la Global Sumud Flotilla estan sent traslladats de manera "segura" a Israel per iniciar els tràmits de la seva deportació, després de la intercepció en aigües internacionals dels vaixells que participaven en la missió, que pretenia enviar ajuda humanitària a la Franja de Gaza.
"Els passatgers de la Hamas-Sumud i els seus iots estan de camí de manera segura i pacífica a Israel, on començaran els processos per a la seva deportació a Europa", ha dit el Ministeri d'Exteriors israelià a través del seu compte d'X, en què ha assegurat que tots "estan sans i estalvis" després de la intercepció de les embarcacions.
La Global Sumud Flotilla ha denunciat en les darreres hores l'inici de la intercepció per part de l'exèrcit d'Israel de les embarcacions que componen la iniciativa, abans d'assegurar que les comunicacions en directe han estat "tallades" per les tropes israelianes.
"És un atac il·legal contra activistes desarmats. Demanem a tots els governs i institucions internacionals que reclamin que es garanteixi la seva seguretat i l'alliberament immediat", ha afirmat mitjançant el seu compte d'Instagram, en què ha apostat per "desafiar la normalitat genocida amb desobediència civil". "Atureu el genocidi", ha resolt.