Israel diu que el conflicte "està al caire" d'una expansió amb "conseqüències devastadores"

Afirma que "Hezbollah està posant en perill el futur del Líban en actuar com a escut de Hamas"

MADRID, 17 juny (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Israel ha acusat el partit-milícia xiïta Hezbollah d'"incrementar la seva agressió" contra territori israelià i ha advertit que la situació "està al caire" d'una expansió del conflicte, la qual cosa "podria tenir conseqüències devastadores per al Líban i la regió".

"L'increment de l'agressió per part de Hezbollah ens porta al caire del que podria ser un conflicte ampli, un que podria tenir conseqüències devastadores per al Líban i la regió", ha dit el portaveu de l'exèrcit israelià, Daniel Hagari, qui ha detallat que el grup ha llançat més de 5.000 coets, míssils antitanc i drons en els més de vuit mesos de conflicte.

Així, ha recalcat que "Hezbollah està posant en perill el futur del Líban en actuar com a escut de Hamas", en referència al fet que les hostilitats van esclatar l'endemà que el grup islamista palestí va perpetrar el 7 d'octubre els atacs contra territori israelià, que es van saldar amb uns 1.200 morts i prop de 240 ostatges.

"Un escut per als terroristes de Hamas, que van assassinar gent gran, van violar dones, van cremar nens i van segrestar jueus, musulmans i cristians durant la massacre del 7 d'octubre", abans de reiterar que "quan Israel diu que no permetrà que el 7 d'octubre es repeteixi a cap de les fronteres, ho diu de debò".

Hagari ha subratllat que "Israel adoptarà totes les mesures que calgui per protegir els seus ciutadans fins que es restauri la seguretat a la frontera amb el Líban" i ha acusat Hezbollah de "negar-se a complir amb la resolució 1701 del Consell de Seguretat de l'ONU" i ha criticat que el Líban "fracassi" a l'hora d'obligar el grup a acatar-la.

"D'una manera o altra garantirem el retorn segur dels israelians a casa seva al nord d'Israel. Això no està subjecte a negociacions", ha argumentat Hagari, qui ha alertat que "les filials terroristes de l'Iran continuen arrossegant la regió cap a la destrucció".

"Israel continuarà lluitant contra l'eix del mal de l'Iran a tots els fronts, a Gaza i al Líban, mentre treballem per un futur més segur per al Pròxim Orient", ha dit. "El 7 d'octubre no es pot repetir a cap de les fronteres d'Israel. Israel té el deure de protegir els seus ciutadans. Complirem amb aquest deure, a qualsevol preu", ha resolt.

L'exèrcit israelià i Hezbollah --amb el suport de l'Iran i que compta amb un important pes polític al Líban-- mantenen enfrontaments des del 8 d'octubre, l'endemà dels atacs perpetrats per Hamas i altres faccions palestines. Des d'aleshores, les autoritats gazianes, controlades pel grup islamista, han notificat la mort de més de 37.300 palestins.

Les tensions han anat a l'alça durant les últimes setmanes i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va advertir recentment que l'exèrcit israelià "està preparat per a una acció molt poderosa" a la frontera amb el Líban. En resposta, el número dos de Hezbollah, Naim Qasem, va advertir la setmana passada que una expansió del conflicte derivaria en "devastació i destrucció" a Israel.