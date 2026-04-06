Detingut a Israel un home acusat d'espiar per a Iran

POLICÍA DE ISRAEL - Arxiu
MADRID 6 abr. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats israelianes han informat aquest dilluns que un home ha estat detingut després de ser acusat d'espiar per a Iran en plena ofensiva engegada a la fi de febrer per Estats Units i Israel contra el territori iranià, on han mort ja més de 2.000 persones.
Les forces de seguretat han indicat que es tracta d'un jove de 21 anys, resident a Jerusalem, que es troba sota custòdia i ha estat imputat per càrrecs d'espionatge, segons informacions del diari 'The Times of Israel'.
Així, han acusat al detingut de ser un agent d'Intel·ligència i han apuntat al fet que hauria estat "recaptant informació sensible en diferents zones del país al llarg de 2025" per posteriorment lliurar-la-hi a les autoritats iranianes.
Per a això, hauria fet ús d'imatges de vídeo per complir amb el seu propòsit. La majoria dels israelians acusats d'espionatge han contactat amb actius iranians a través d'Internet i han rebut pagaments mitjançant criptomonedes. Segons la Policia, el sospitós "era conscient que treballava per a un país hostil".
Les autoritats israelianes han assegurat durant els últims mesos haver desarticulat diversos complots iranians per a labors d'espionatge i fins i tot la comissió d'atemptats en territori d'Israel, inclòs el reclutament d'israelians per dur a terme l'assassinat de diversos alts càrrecs, entre ells el primer ministre, Benjamin Netanyahu.