Israel destrueix cinc ponts al riu Litani i diu que controlarà "una zona de seguretat" al sud del Líban

Katz acusa Beirut de "no fer res" per desarmar Hezbollah i reitera que Israel aplicarà al Líban "el model" de Gaza
MADRID, 24 març (EUROPA PRESS) -
El ministre de Defensa d'Israel, Israel Katz, ha confirmat aquest dimarts la destrucció de cinc ponts sobre el riu Litani, al sud del Líban, i ha subratllat que l'exèrcit israelià "en controlarà la resta" per crear "una zona de seguretat" seguint el model aplicat a la Franja de Gaza després dels atacs del 7 d'octubre del 2023.
"Els cinc ponts del Litani que Hezbollah feia servir per traslladar terroristes i armes han estat demolits i les Forces de Defensa d'Israel (FDI) en controlaran la resta i la zona de seguretat fins al riu", ha dit, després que Israel llancés una altra invasió terrestre al Líban.
Així, ha subratllat que "el principi és clar: hi ha terrorisme i míssils, no pas cases o residents". "Les FDI són dins", ha dit, alhora que ha insistit que "Hezbollah va cometre un greu error en atacar Israel, com a eina del règim terrorista iranià, i en paga i pagarà un alt preu".
"Les FDI operen i continuaran operant al Líban contra els terroristes de Hezbollah i les llançadores de míssils", ha ressenyat Katz, qui ha acusat les autoritats libaneses de "no fer res" per desarmar la milícia, malgrat els avenços anunciats per Beirut, confirmats per l'ONU.
En aquest sentit, ha ressenyat que "les FDI estan maniobrant en territori libanès per capturar una línia de defensa, eliminar Hezbollah i destruir les infraestructures i habitatges dels pobles fronterers que serveixen com a posts militars per als terroristes".
Katz ha explicat que Israel actua així "en línia amb els models de Rafah i Beit Hanoun, a Gaza, per crear un espai defensiu", en referència a la massiva destrucció d'aquestes localitats en l'ofensiva contra la Franja, que va aixecar denúncies sobre un suposat genocidi dels palestins.
"Centenars de milers de residents del sud del Líban que han evacuat cap al nord no tornaran al sud del riu Litani fins que no es garanteixi la seguretat dels residents del nord (d'Israel)", ha resolt, segons un comunicat facilitat per la seva oficina.