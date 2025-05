Israel destaca el suport del televot espanyol a Eurovisió: "Sánchez, la bufetada l'hem sentida aquí"

MADRID 18 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Israel de la Diàspora, Amichai Chikli, ha celebrat en un missatge dedicat al president del Govern central, Pedro Sánchez, la victòria de la seva cantant Yuval Raphael en els vots del públic espanyol durant el certamen d'Eurovisió aquest passat dissabte.

Chikli, que ja ha criticat Sánchez diverses vegades per la seva postura a favor del reconeixement de Palestina, ha entès la victòria de Raphael en els vots del públic com un càstig a la decisió de RTVE d'emetre un missatge previ a favor de la "pau i la justícia per a Palestina".

"Sánchez, sembla que els espanyols han parlat i la bufetada l'hem sentida aquí a Jerusalem", ha escrit Chikli a X, acompanyat d'una imatge composta del rostre del president del Govern central i la llista de països més votats pel públic d'Espanya, amb Israel al capdavant de la llista.

L'actuació de Yuval Raphael, representant d'Israel, es va endur la màxima puntuació en el televot amb 297 punts. Tretze països li van donar dotze punts, inclosa Espanya.