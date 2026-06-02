Israel denuncia llançaments des del Líban després que Trump anunciés el cessament d'atacs de Hezbollah

Europa Press/Contacto/Gil Cohen Magen
MADRID, 2 juny (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit d'Israel ha assegurat a la matinada d'aquest dimarts haver interceptat dos projectils llançats des del Líban contra territori israelià, hores després que el president dels Estats Units, Donald Trump, anunciés un compromís del partit-milícia xiïta libanès Hezbollah de no atacar, així com que, finalment, les forces israelianes no atacarien la capital libanesa, Beirut, tal com havien avançat.
"Després de les alertes activades a les 01.35 hores (00.35 hores en la Península i Balears) a diverses zones del nord del país, la Força Aèria va interceptar dos projectils llançats des del Líban cap a territori israelià", ha informat la portavocía de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) en un missatge a xarxes.
A continuació, l'òrgan israelià ha indicat haver detectat "la caiguda d'un objecte aeri sospitós" prop de la frontera amb el Líban, sense que s'hagin hagut de lamentar ferits.