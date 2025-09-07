Israel denuncia el llançament de dos projectils des de la Franja de Gaza

MADRID 7 set. (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit d'Israel ha denunciat aquest diumenge el llançament de dos projectils des de la Franja de Gaza, si bé un d'ells ha estat interceptat abans d'impactar, mentre que el segon ha caigut en una zona despoblada.
Les forces de seguretat israelianes han indicat en un comunicat que es tracta de "la primera vegada que es registra el llançament de projectils des de Gaza en tres setmanes" i ha advertit que les sirenes antiaèries han saltat per alertar la població.
Així, han explicat que l'objectiu era "aconseguir diverses comunitats situades prop de la frontera", entre elles Netivot, al sud-oest d'Israel, si bé els serveis d'emergències han confirmat que no s'han produït víctimes ni ferits.
Per la seva banda, Jihad Islàmica ha reivindicat l'autoria d'aquests llançaments i ha confirmat que l'objectiu era la ciutat de Netivot, segons un comunicat difós a través de Telegram.