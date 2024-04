Israel demana sancionar el programa de míssils de l'Iran i declarar "terrorista" la Guàrdia Revolucionària

MADRID, 16 abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Israel ha escrit a més de 30 països per demanar-los que imposin sancions contra el programa de míssils de l'Iran i designin la Guàrdia Revolucionària com una "organització terrorista", arran de l'atac executat dissabte per Teheran amb drons i míssils contra el país en resposta al bombardeig contra el seu consolat a la capital de Síria, Damasc.

"Juntament amb la resposta militar al llançament de míssils i drons, encapçalo un atac polític contra l'Iran", ha dit el ministre d'Exteriors israelià, Israel Katz, qui ha enviat cartes a 32 països i ha parlat amb "desenes" dels seus homòlegs per abordar la situació.

Així, ha recalcat a X que els ha demanat que "imposin sancions contra el programa de míssils de l'Iran i que la Guàrdia Revolucionària sigui declarada com una organització terrorista per afeblir l'Iran". "L'Iran ha de ser aturat ara, abans que sigui massa tard", ha resolt.

L'Iran ha defensat el seu atac contra Israel davant les crítiques internacionals i ha argumentat que és part d'una resposta legítima i del seu dret a l'"autodefensa" després del bombardeig contra el seu consolat a Damasc, atribuït a l'exèrcit israelià i que es va saldar amb la mort de set membres de la Guàrdia Revolucionària.