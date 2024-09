Israel demana als libanesos abandonar els edificis on Hezbollah "emmagatzema armes"

MADRID, 23 set. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de l'exèrcit d'Israel, Daniel Hagari, ha demanat aquest dilluns als civils libanesos que abandonin els edificis i les zones que el partit-milícia xiïta Hezbollah fa servir "per emmagatzemar armes" arran dels enfrontaments desencadenats pels atacs del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) del 7 d'octubre i que recentment s'han vist intensificats.

"Demanem als residents dels pobles libanesos que pareu atenció al missatge i a l'advertiment de l'exèrcit d'Israel i que ho tingueu en compte. Aconsellem als civils situats dins i prop d'edificis i àrees utilitzades per Hezbollah amb finalitats militars, com els que es fan servir per emmagatzemar armes, que us n'aparteu immediatament per la vostra pròpia seguretat", ha comunicat Hagari en una intervenció a X.

Després d'això, ha assegurat que Israel està destruint aquestes armes i localitzacions "amb atacs precisos basats en intel·ligència", i ha parlat d'un conjunt de bombardejos "a tot el Líban" durant aquesta matinada després de "rebre indicis" que el grup islamista es preparava per tornar a obrir foc contra territori israelià.

"L'organització terrorista Hezbollah ha estat llançant atacs contínuament contra civils israelians i no té la intenció d'aturar-se. Això és al sud del Líban. Hi ha dotzenes de pobles libanesos situats al llarg d'aproximadament 80 quilòmetres de la frontera amb Israel. (...) Pròximament, les FDI participaran en combats extensos", ha afegit.

Hagari ha insistit que aquestes operacions pretenen "desmantellar Hamas a Gaza per portar de retorn els ostatges" i "repel·lir l'amenaça de Hezbollah" al nord per permetre que els civils israelians tornin als assentaments al costat de la frontera libanesa.

Un nombre indeterminat de persones ha rebut el missatge al mòbil, inclòs el ministre interí d'Informació Ziad Makari. Segons el diari 'L'Orient-Le Jour', el text reclama "allunyar-se fins a nova ordre de localitats on hi ha edificis amb armes de Hezbollah".

Les hostilitats a la regió van esclatar quan Hamas i altres faccions palestines van llançar el 7 d'octubre un conjunt d'atacs contra Israel que van deixar gairebé 1.200 morts i més de 240 ostatges. L'exèrcit israelià va iniciar aleshores una cruenta campanya militar contra Gaza que fins ara s'ha saldat amb més de 41.400 morts, als quals se sumen més de 700 palestins morts a Cisjordània i Jerusalem Est.