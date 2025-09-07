Israel critica els països europeus que reconeixen Palestina perquè "perjudiquen les opcions de pau"

MADRID 7 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors israelià, Gideon Sa'ar, ha carregat aquest diumenge contra els països que han reconegut o que han anunciat la seva intenció de reconèixer Palestina com a estat perquè és una mesura que "perjudica les opcions de pau".
"Els intents actuals de reconèixer un estat palestí són un gran error que perjudiquen les opcions d'aconseguir la pau", ha afirmat Sa'ar coincidint amb la visita a Jerusalem del ministre d'Exteriors danès, Lars Lokke Rasmussen. "Europa afronta desafiaments de seguretat i estratègics. Necessita a Israel tant com Israel necessita Europa", ha argumentat, segons recull la premsa israeliana.
Sa'ar ha retret que els que defensen un estat palestí "ignoren el fet més important: l'Autoritat Palestina no mereix un estat segons actua" perquè malgrat el compromís de combatre el terrorisme plasmat en els Acords d'Oslo, "no han fet res".
"Recompensen i fomenten el terrorisme amb una doctrina de pagament a canvi d'assassinats amb el pagament de salaris a terroristes i famílies de terroristes", ha afegit abans d'instar Rasmussen a no "ignorar aquesta realitat". "A la Judea i Samaria (Cisjordània) i a la Franja de Gaza exigeixen a Israel que posi en risc el seu futur i la seva seguretat i senzillament no ho farem", ha reblat.
Rasmussen, per la seva banda, ha recordat que la postura oficial danesa és que només reconeixerien un estat palestí després d'un acord negociat entre les parts. "No estem a punt encara per al reconeixement, però la nostra postura és que no podem permetre que ningú tingui un veto de facto sobre la posició danesa", ha apuntat en resposta a les crítiques israelianes al reconeixement per part d'altres països.
"La nostra posició fins ara és que estem disposats al reconeixement quan hi hagi una solució negociada de dos estats", encara que mai reconeixeria un estat governat per Hamas "o qualsevol altra organització terrorista".
Per això hi ha "moltes condicions" com "un estat palestí desarmat, que reconegui a Israel, amb transparència, democràcia,...". "No pots presentar-te a les eleccions si no reconeixes la sobirania d'Israel", ha explicat. "Espero que en el futur pròxim puguem començar a treballar per aconseguir-ho", ha apel·lat.