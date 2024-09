Israel critica que el Consell de Seguretat de l'ONU "amb prou feines s'atreveix a esmentar" a Hezbollah

MADRID, 26 set. (EUROPA PRESS) -

El representant d'Israel davant l'ONU, Danny Danon, ha criticat aquest dimecres davant del Consell de Seguretat de l'ONU que l'organisme "amb prou feines s'atreveix a esmentar" al partit-milícia xiïta libanès Hezbollah com a responsable de l'actual conflicte al Pròxim Orient malgrat que el grup islamista "ha deixat clar" que "atacaria" les fronteres israelianes de tenir una oportunitat.

"Hezbollah ha deixat en clar que, si tingués l'oportunitat, atacaria les nostres fronteres, s'infiltraria en les nostres comunitats, assassinaria, violaria i prendria ostatges per portar-los de tornada als seus caus de l'horror. No obstant això, el Consell de Seguretat, el secretari general (de l'ONU, António Guterres), alguns funcionaris de l'ONU i fins i tot els comandants de la FINUL (Força Interina de Nacions Unides al Líban) amb prou feines poden atrevir-se a esmentar a Hezbollah", ha expressat durant la seva intervenció.

En aquest sentit, ha recordat que Hezbollah està designada a nivell internacional com a organització terrorista --no així pel Consell de Seguretat-- que "actua en constant violació de les resolucions" de l'organisme, en referència a la Resolució 1701, aprovada el 2006 en el marc de la guerra libanesa-israeliana i que exigeix un cessament total de les hostilitats entre Israel i Hezbollah, la retirada de les forces israelianes del Líban, el desarmament de Hezbollah i el desplegament de la FINUL a la frontera sud del Líban, el govern del qual ha de "exercir un control governamental complet".

El representant israelià ha recordat els seus advertiments "ignorats" al llarg dels anys sobre les "flagrants violacions" de Hezbollah, per la qual cosa ha insistit a aplicar l'esmentada resolució "sense demora" perquè l'Exèrcit libanès ocupi la frontera i no el grup islamista.

"Potser alguns de vostès hagin oblidat com va començar tot això i per què hem de defensar-nos, però no és així. I faig aquesta declaració aquí avui per dissipar qualsevol dubte. Mai més, mai més el poble jueu s'amagarà dels monstres el propòsit dels quals en la vida és assassinar jueus. (...) Prendrem totes les mesures necessàries dins dels nostres drets i d'acord amb el Dret Internacional per neutralitzar aquesta amenaça. Israel no busca una guerra a gran escala. Hem deixat clar el nostre desig de pau a tots aquells que no estan encegats per l'odi i les agendes polítiques", ha afegit.

Després d'això, ha afirmat que Israel "està sota atac" de Hezbollah i altres milícies proiranianes que han llançat "més de 150 coets" contra el seu territori el darrer dia, justificant així els bombardejos israelians contra el Líban, que han deixat ja gairebé 600 morts en la darrera setmana.