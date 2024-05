Israel convoca a consultes als seus ambaixadors a Noruega i Irlanda després del reconeixement de Palestina

MADRID, 22 maig (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Israel ha convocat a consultes aquest dimecres als seus ambaixadors a Noruega i Irlanda després que ambdós països hagin anunciat el seu reconeixement de l'Estat de Palestina i ha advertit que "no serà complaent amb aquells que soscaven la seva sobirania i posen en perill la seva seguretat".

"Irlanda i Noruega pretenen enviar un missatge als palestins i a tothom: el terrorisme compensa", ha dit el ministre d'Exteriors israelià, Israel Katz, qui ha advertit que Israel convocarà també a consultes a la seva ambaixadora a Espanya si Madrid dona aquest mateix pas.

"Després que l'organització terrorista Hamas dugués a terme la major massacre de jueus des de l'Holocaust, després de cometre els més horribles crims sexuals vists pel món, aquests països trien donar un premi a Hamas i a l'Iran i reconèixer l'Estat palestí", ha criticat Katz, segons un comunicat publicat per la seva cartera.

Així, ha enviat "un ferm missatge" a tots dos països i ha subratllat que "Israel no es quedarà en silenci". "El precipitat pas d'aquests dos països tindrà conseqüències greus", ha manifestat, abans d'argumentar que "l'estupidesa noruega-irlandesa no dissuadeix" a les autoritats d'Israel, "decidides a aconseguir els seus objectius".

"El pervers pas donat per aquests països és una injustícia a la memòria de les víctimes del 7 d'octubre. És un cop als esforços per aconseguir el retorn dels 128 segrestats", ha sostingut Katz, qui ha recalcat que "suposa vent de cua per als gihadistes de Hamás i l'Iran, allunyar-se de la possibilitat de la pau i soscava el dret a l'autodefensa d'Israel".

El comunicat ha estat publicat després dels anuncis realitzats a primera hora d'aquest dimecres pels primers ministres de Noruega i Irlanda, Jonas Gahr Store i Simon Harris, respectivament, reconeixent l'Estat de Palestina.