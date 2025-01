Israel contempla alliberar 1.900 presos palestins per 33 ostatges durant la primera fase d'intercanvis

L'autoritat palestina es resisteix a verificar les xifres i acusa el govern israelià de confondre les famílies amb dades inexactes

MADRID, 18 gen. (EUROPA PRESS) -

El govern israelià contempla posar en llibertat 1.904 presos palestins a canvi de 33 ostatges de Gaza durant la primera fase de sis setmanes d'intercanvis que acompanyen el començament, aquest diumenge, de l'alto el foc a la Franja, encara que el govern de l'autoritat palestina no ha volgut confirmar encara aquest extrem i ha explicat que només proporcionarà dades exactes segons es vagin produint els bescanvis.

Els 1.904 presoners palestins a alliberar durant els pròxims 42 dies comprenen 1.167 palestins detinguts des de l'esclat de la guerra de Gaza el 7 d'octubre del 2023 més 737 presoners que ja estaven prèviament a la presó, entre ells 22 amb "greus delictes de sang", entre els quals es troba per exemple l'antic comandant del braç armat del partit palestí Al-Fatah a Jenín, Cisjordània, Zakaria al-Zubaidi, segons la llista publicada pel Ministeri de Justícia d'Israel.

A canvi, el moviment islamista Hamas es compromet a alliberar en aquesta primera fase 33 dels 98 ostatges en poder de les milícies palestines començant amb el lliurament a les seves famílies, aquest diumenge, de tres militars israelians, al començament d'un degoteig d'alliberaments durant cada dissabte o diumenge i que culminarà la sisena setmana, amb la posada en llibertat de catorze ostatges, explica el 'Times of Israel'.

Per cadascuna de les dones, nens i ancians vius, seran alliberats 30 presoners palestins; pels nou ostatges malalts, seran alliberats 110 presoners; per cadascuna de les dones militars israelianes seran alliberats 50 presoners; pels ostatges Avera Mengistu i Hisham al-Sayed --que han estat captius a Gaza durant una dècada-- seran alliberats 30 presoners per cadascun, a més dels 47 palestins alliberats en un acord previ el 2011 i arrestats novament.

Pels cossos dels ostatges morts que Hamas retorni en aquesta primera etapa, Israel alliberarà els més de 1.000 detinguts de Gaza esmentats.

Unes 65 persones més estan en poder de Hamas, moltes de les quals tampoc estan ja amb vida, i podrien ser lliurades com a part d'una segona fase d'un acord que, si es concreta --la seva negociació comença als setze dies de l'entrada en vigor de l'alto el foc-- també inclouria una cessació permanent d'hostildades a Gaza.

Ara bé, els responsables palestins per a la gestió dels presoners a Israel han avisat que el mecanisme d'alliberament de de els ostatges està vinculat al nombre de presos que Israel decideixi alliberar i indicat que només proporcionarà dades concretes abans dels intercanvis.

"No confiem en les dades publicades per les autoritats d'ocupació israelianes i la seva administració penitenciària", ha avisat el portaveu oficial de la Comissió de Presoners de l'Autoritat Palestina, Thaer Shreite, qui ha denunciat que les llistes israelianes contenen "clars errors" en els noms i dates de naixement dels presos a alliberar.

"Vull renovar la meva crida a la mediació d'Egipte i Qatar perquè no donin cap espai a les autoritats d'ocupació (Israel) a l'hora de crear confusió als carrers palestins i entre les famílies dels presoners", ha fet saber en un comunicat publicat al web de l'organització.