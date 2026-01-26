Israel confirma la recuperació de les restes de l'últim ostatge a Gaza

Europa Press/Contacto/Derek French - Arxiu
MADRID 26 gen. (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit d'Israel ha confirmat aquest dilluns que han recuperat les restes mortals de l'últim ostatge a Gaza, el policia israelià Ran Gvili, que encara tenia el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) després dels atacs del 7 d'octubre del 2023.
En un comunicat, les Forces de Defensa d'Israel informen que s'ha completat el procés d'identificació de l'ostatge i que han informat la família de Gvili "que el seu ésser estimat ha estat identificat i està sent enterrat".
El policia, que tenia 24 anys quan va morir, "va caure en combat el 7 d'octubre del 2023 al matí, i el seu cos va ser segrestat i traslladat a la Franja de Gaza". "Les FDI comparteixen el dolor de la família. Les FDI continuaran acompanyant les famílies i els repatriats i treballant per reforçar la seguretat dels ciutadans israelians", ha indicat l'exèrcit israelià.
"Amb això, tots els ostatges de la Franja de Gaza han estat retornats", assenyalen les Forces de Defensa d'Israel.