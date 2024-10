Israel confirma la mort de Yahya Sinwar, líder de Hamas i cervell dels atemptats del 7-O

MADRID 17 oct. (EUROPA PRESS) -

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han matat a la Franja de Gaza l'actual líder de Hamas, Yahya Sinwar, considerat el cervell dels atemptats del 7 d'octubre del 2023 que van deixar uns 1.200 morts i prop de 250 ostatges, segons ha confirmat el ministre d'Afers Exteriors, Israel Katz.

"L'assassí en massa Yahya Sinwar, responsable de la massacre i les atrocitats del 7 d'octubre, ha estat assassinat avui per soldats de les FDI", ha anunciat. "És un gran assoliment militar i moral per a Israel i una victòria per a tot el món lliure contra l'eix del mal de l'islam radical liderat per l'Iran", ha subratllat.

Inicialment, les FDI i el Shin Bet --el servei d'intel·ligència interior d'Israel-- havien informat de la mort de tres "terroristes" en una operació a Gaza i d'una investigació per determinar si un d'ells era Sinwar, sense entrar en els detalls més enllà d'aclarir que no hi havia cap ostatge a la zona.

Sinwar, de 62 anys, havia esdevingut un dels principals objectius militars d'Israel aquest darrer any, especialment després del seu ascens el passat mes d'agost al capdavant de l'organització. Aleshores va agafar el relleu a Ismail Haniyeh, assassinat a finals de juliol en una acció israeliana a Teheran que va motivar un atac amb drons i míssils per part de l'Iran.