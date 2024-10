Israel confirma la mort de tres "terroristes" a Gaza i investiga si un d'ells és el líder de Hamas

MADRID, 17 oct. (EUROPA PRESS) -

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han confirmat la mort de tres "terroristes" en un enfrontament a la Franja de Gaza i, tot i que no té constància de les seves identitats, sí ha reconegut que està investigant si un d'ells és l'actual líder de Hamas, Yahya Sinwar.

L'Exèrcit israelià tampoc ha donat detalls de l'escenari exacte d'aquesta operació, més enllà de dir que a l'edifici on s'ha desenvolupat no s'han trobat senyals sobre la possible presència d'ostatges.

Sinwar, considerat com el cervell dels atemptats del 7 d'octubre del 2023, va ser escollit a l'agost com a líder de Hamas en substitució d'Ismail Haniye, assassinat en una acció israeliana a Teheran.