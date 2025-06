Israel confirma llançaments de míssils per part de l'Iran

Teheran ha llançat al voltant de 100 míssils balístics contra territori israelià

La Guàrdia Revolucionària de l'Iran confirma l'inici de l'operació 'Veritable Promesa III'

MADRID, 13 juny (EUROPA PRESS) -

L'Exèrcit d'Israel ha confirmat llançaments de míssils per part de l'Iran en el marc de l'escalada a la regió després que les forces israelianes hagin dut a terme bombardejos contra diversos punts del territori iranià, incloent infraestructures crítiques i instal·lacions nuclears.

"Les Forces de Defensa d'Israel han identificat recentment llançaments de míssils des de l'Iran cap a territori de l'Estat d'Israel. Els sistemes de defensa estan treballant per interceptar l'amenaça", ha assenyalat en un missatge publicat en xarxes socials.

L'autoritat israeliana ha recomanat a la població que romangui a "àrees protegides fins a un nou avís" davant del contraatac iranià. De fet, la roda de premsa del portaveu de l'Exèrcit, Effie Defrin, ha estat interrompuda a causa de les alarmes antiaèries a Tel Aviv.

Així mateix, ha indicat que "les explosions que se senten" tant a Tel Aviv com a Jerusalem procedeixen d'intercepcions per part de les defenses antiaèries. Segons una darrera estimació, l'Iran ha llançat al voltant de 150 míssils balístics contra Israel, segons ha recollit el diari 'The Times of Israel'.

El servei nacional d'ambulàncies d'Israel, Magen David Adom (MDA), ha informat a les xarxes socials que de moment s'atén a cinc ferits, un d'ells amb gravetat moderada, i quatre lleus per metralla. Altres quatre persones han rebut atenció mèdica per atacs de pànic.

La Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha confirmat en un comunicat que ha donat inici a l'operació 'Veritable Promesa III' en resposta a 'Lleó Naixent', les maniobres militars desencadenades durant la matinada per Israel contra les instal·lacions nuclears i la cúpula militar de la república islàmica.

En concret, ha indicat que ha dut a terme una "resposta contundent i precisa" contra "desenes d'objectius, centres militars i bases aèries" d'Israel, segons han recollit les agències de notícies iranianes.