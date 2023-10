Israel comunica als EUA que reprendrà el subministrament d'aigua al sud de Gaza

MADRID, 15 oct. (EUROPA PRESS) -

L'assessor de Seguretat Nacional dels Estats Units, Jake Sullivan, ha anunciat que els seus homòlegs israelians l'han informat de la represa aquest diumenge del subministrament d'aigua al sud de Gaza, escenari, ara mateix, d'un desplaçament massiu de palestins del nord de la Franja enmig d'un bloqueig pràcticament total.

"Puc dir que aquest matí els meus homòlegs israelians, aquesta última hora, m'han dit que han tornat a obrir les canonades al sud de Gaza", ha declarat Sullivan en una entrevista a la cadena CNN.

L'agència de les Nacions Unides per als refugiats palestins, l'UNRWA, ha avisat aquest dissabte que els més de dos milions d'habitants de la Franja de Gaza es troben en una situació de "vida o mort" per la falta d'aigua a l'enclavament, escenari des de fa una setmana d'un contraatac israelià en resposta a l'ofensiva de dissabte passat llançada per Hamas.

L'agència recorda que fa una setmana que Israel no permet l'entrada de subministraments humanitaris a Gaza, on la planta d'aigua i les xarxes de distribució han deixat de funcionar, per la qual cosa la població es veu obligada a utilitzar aigua bruta de pous, amb el consegüent risc de malalties transmeses per l'aigua.

Gaza també pateix una apagada elèctrica des de l'11 d'octubre, que també afecta el subministrament d'aigua.

Per això, el comissionat general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ha cridat al subministrament immediat de combustible a la Franja perquè els habitants puguin beure. "S'ha convertit en una qüestió de vida o mort. És una necessitat", ha declarat Lazzarini en un comunicat.