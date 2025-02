Israel completa la seva retirada del corredor Netzarim per permetre el retorn dels palestins al nord de Gaza

L'exèrcit israelià anuncia una nova expansió de les seves operacions a Cisjordània cap al campament de refugiats de Nur Shams

L'AP denuncia que els militars israelians han matat a trets una dona embarassada al camp

L'exèrcit d'Israel ha completat aquesta nit la seva retirada de l'anomenat corredor Netazarim, la línia de control que separava el nord de Gaza de la resta de l'enclavament, en virtut dels termes de l'alto el foc acordat amb el moviment islamista palestí Hamas.

La culminació del procés de retirada que va començar el 27 de gener ha estat anunciada per la pròpia ràdio de l'exèrcit israelià i confirmada pels mitjans palestins, citant els desplaçats que des de fa unes hores poden tornar al nord-est de la Franja de Gaza, una zona a la qual tenien prohibit l'accés fins al moment.

La radiotelevisió pública israeliana Kan també ha confirmat la retirada d'Israel a les zones de l'est de la carretera de Saladí, la gran via arterial de Gaza que recorre l'enclavament de nord a sud.

En un comunicat posterior, Hamas també ha certificat una retirada que representa "el fracàs de la guerra d'extermini contra el nostre poble" i, juntament amb el retorn dels desplaçats al nord de Gaza i l'alliberament dels presoners palestins per part d'Israel, "nega la mentida" del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, "sobre la victòria total" contra el moviment islamista.

Des d'ara, les Forces de Defensa d'Israel només estaran desplegades al corredor Filadèlfia, al sud de la Franja, limítrofa amb Egipte, i en l'anomenat "perímetre interior de seguretat", un territori ocupat que va establir amb la seva invasió de l'enclavament el 27 d'octubre del 2023, vint dies després de l'esclat de la guerra amb Hamas després de l'atac palestí que va deixar 1.200 morts a Israel.

AMPLIACIÓ D'OPERACIONS A CISJORDÀNIA

No obstant això, la confirmació d'aquesta retirada a Gaza ha anat acompanyada d'una nova expansió de l'anomenada 'Operació Mur de Ferro' que l'exèrcit israelià està emprenent a Cisjordània contra, segons els militars, integrants de les milícies palestines de Gaza amagats a la zona, i que autoritats palestines denuncien com una mera prolongació de la seva campanya contra la població civil de la Franja.

El ministre de Defensa israeliana, Israel Katz, ha anunciat l'ampliació d'aquestes operacions cap al nord cisjordà, concretament cap al campament de refugiats de Nur Shams, on viuen més de 9.000 persones, segons les dades de l'agència de les Nacions Unides per als Refugiats (UNRWA).

"Estem aixafant la infraestructura terrorista als camps de refugiats i impedint el seu retorn. No permetrem que l'eix del mal iranià estableixi un front terrorista oriental", ha avisat el ministre de Defensa d'Israel en el seu missatge.

En aquest sentit, el Ministeri de Salut de l'Autoritat Palestina ha denunciat que les primeres hores de l'operació israeliana al campament s'han saldat amb la mort d'una dona embarassada i del seu fill no nascut per trets dels militars, d'acord amb l'agència oficial de notícies palestina Wafa, sense que l'exèrcit israelià s'hagi pronunciat de moment sobre aquesta qüestió.

El Gobierno palestino ha condenado lo que ha descrito como una "ejecución" contra la mujer Sundus Shalabi (23 años) "y su feto a quien estaba esperando que viniera a la vida", además de acusar a las fuerzas israelíes de "obstruir hasta en dos ocasiones el trabajo de los equipos de ambulancia, la primera cuando intentaba llegar a los heridos, y la segunda al detener deliberadamente el vehículo cuando los trasladaba al hospital".

L'exèrcit israelià també continua amb la seva operació en un altre camp de refugiats, el d'Al-Far'a, que va ser l'escenari aquest dissabte, també segons les autoritats locals palestines, de l'inici d'un procés de desallotjament forçat per ordre de l'exèrcit contra centenars de residents.

DESTRUCCIÓ AL CAMPAMENT DE JENÍN

D'altra banda, el sotsgovernador de la localitat cisjordana de Jenín, Mansur Al-Sa'adi, també ha denunciat aquest diumenge que l'exèrcit israelià ha desplaçat per la força 20.000 ocupants del lloc, un dels principals objectius de les seves operacions a Cisjordània, i assegurat que el campament ha quedat completament destruït.

El governador adjunt ha denunciat aquestes operacions israelianes com una part d'una "conspiració contra la qüestió dels refugiats, amb l'objectiu d'eliminar-los".

Al-Sa'adi també ha condemnat el que va descriure com "un càstig col·lectiu al qual estan sent sotmesos uns 400.000 ciutadans de la governació (de Jenín), ja que l'agressió en curs ha causat enormes pèrdues econòmiques, a més de pertorbar el procés educatiu", en unes declaracions recollides per l'agència palestina Sanad.