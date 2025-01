Israel completa l'excarceració de 200 presos palestins a canvi de les ostatges israelianes

A la llista hi ha milicians destacats i el pres palestí més veterà

MADRID, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

El servei penitenciari d'Israel ha anunciat la finalització del procediment d'excarceració dels 200 presoners palestins a canvi de posar en llibertat aquest dissabte quatre militars israelianes segrestades des del començament de la guerra de Gaza, que ja han tornat amb les seves famílies.

El gruix dels presoners, un total de 114, han arribat ja des de la presó israeliana d'Ofer a la ciutat més important de Cisjordània, Ramal·lah, on han estat rebuts per multituds. Setze més han estat traslladats a la ciutat gaziana de Khan Yunis, al sud de l'enclavament palestí. Allà, han estat alliberats davant de l'Hospital Europeu de Gaza, en aquesta localitat.

Finalment, els 70 presoners restants han estat traslladats des de la presó de Ketsiot, al Nègueb, en preparació per a la seva arribada a l'encreuament de Kerem Shalom, a la frontera amb Egipte, on els espera la deportació per a tota la vida perquè Israel considera que es tracta de presoners amb delictes de sang.

Tant el moviment islamista Hamas com el seu rival, el partit palestí Al-Fatah, han celebrat l'alliberament d'aquests presoners en virtut de l'alto el foc acordat per Israel.

"Avui hem obligat l'ocupant criminal (Israel) a obrir les portes de les seves cel·les als nostres heroics presoners, i aquesta és la nostra promesa de llibertat per a ells i per al nostre poble de continuar caminant junts pel camí de la independència i autodeterminació", ha assegurat el moviment islamista en un comunicat publicat pel seu diari afí 'Filastín'.

Per la seva banda, Al-Fatah, columna vertebral de l'Autoritat Palestina, el govern palestí que reconeix la comunitat internacional i que té la seu a Cisjordània, ha assegurat que "comparteix l'alegria del poble i de les famílies dels presoners alliberats".

"Estenem les nostres felicitacions al poble en la llibertat de tots els nostres presoners heroics dels centres de detenció d'ocupació i en la continuació de la nostra lluita nacional per tots els mitjans legítims per detenir l'agressió israeliana contra el nostre poble", afegeix en un comunicat recollit per l'agència de notícies palestina Wafa.

La llista dels 200 presos palestins excarcerats inclou noms destacats com el de Muhammad al-Tus, el pres palestí més vell, o els de milicians responsables d'atacs d'importància contra Israel.

En aquesta segona ronda d'alliberaments seran posats en llibertat 121 presos condemnats a cadena perpètua i 79 presos amb condemnes elevades, entre els quals estan dirigents com Salim Haja, Thabet Mardaui, Saleh Dar Musa, Mahmud Shriteh, Wael al-Yagub, Ramadan Mashahra, Wael Qasem, Wisam al-Abbasi, Jalil Baraqaa i Munif Abu Atuan.

Entre els condemnats a cadena perpètua alliberats hi ha 81 membres del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), 23 de Jihad Islàmica, tretze d'Al-Fatah, dos del Front Popular per a l'Alliberament de Palestina (FPLP) i un del Front Democràtic per a l'Alliberament de Palestina (FDLP). Els presos alliberats aquest dissabte sumen en total 2.911 anys de presó complerts, mentre que el total de les seves condemnes summa 12.705 anys.

EL PRES MÉS VETERÀ

Entre els alliberats figura Mohammad al-Tur, originari de Belén, que va ser empresonat per Israel el 1985 per pertinença a Al-Fatah. Aleshores va resultar ferit greu durant una operació militar israeliana contra un comando palestí en què participava i va ser condemnat a cadena perpètua. Serà excarcerat després de 39 anys a la presó.

També serà excarcerat Raeu al-Saad, de 57 anys i originari de Silat al-Hariziya, prop de Jenín. Va ser detingut el 1989 i condemnat a dues cadenes perpètues i 20 anys de presó.

Els altres presos amb una llarga estada a presons israelianes són Sharif i Muhammad Nasr Abu Hamid, del camp de refugiats d'Amari, prop de Ramal·lah. El seu germà va morir sota custòdia israeliana pel que les autoritats palestines denuncien com una "negligència mèdica".

La llista inclou igualment Muhammad al-Arda, originari de Jenín, un dels participants en l'evasió del 2021 a la presó israeliana de Gilboa. Sis palestins van aconseguir evadir-se de la presó cavant un túnel. El portaveu de les Brigades Al-Qassam, Abu Obeida, va prometre llavors que serien alliberats "per sobre de la terra, no per sota".

Saleh Dar Musa es troba igualment entre els noms dels presos alliberats, condemnat a disset cadenes perpètues, així com Nur Yaber, un dels "cervells" de l'atac del 2002 a Hebron en què tres milicians palestins van matar dotze militars israelians, inclosos tres oficials d'alt rang en un carreró de la ciutat d'Hebron. L'atac va ser reivindicat per Jihad Islàmica.

Set cadenes perpètues pesen sobre un altre dels alliberats, Mahmud Hamad Shreiteh, que ha passat 20 anys a la presó.