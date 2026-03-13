Israel carrega contra Espanya per destituir la seva ambaixadora

MADRID 13 març (EUROPA PRESS) -
El Govern d'Israel ha qüestionat si és "una coincidència" que Espanya hagi destituït la seva ambaixadora al país, Ana Sálomon, després que la Guàrdia Revolucionària de l'Iran digués que permetria el pas de vaixells per l'estret d'Ormuz als països que expulsin els ambaixadors d'Estats Units (EUA) i Israel.
"Espanya retira la seva ambaixadora a Israel tot just l'endemà passat que la Guàrdia Revolucionària Islàmica iraniana anunciés que condiciona l'accés a l'estret d'Ormuz a la ruptura de relacions amb els EUA i Israel. Coincidència?", ha dit el Ministeri d'Exteriors d'Israel a través d'un breu missatge publicat en les xarxes socials.
Israel ha fet referència així a l'anunci el 9 de març de la Guàrdia Revolucionària, quan va dir que "qualsevol país àrab o europeu que expulsi els ambaixadors israelians i nord-americans del seu territori tindrà completa llibertat de pas a través de l'estret d'Ormuz", un moviment que en tot cas no ha fet Espanya.
El Govern d'Espanya va destituir dimecres Sálomon, cridada a consultes el setembre del 2025 en resposta a les "calumnioses acusacions" cap a Espanya i les "inacceptables mesures" contra les ministres Yolanda Díaz i Sira Rego dictades per l'executiu de Benjamin Netanyahu en resposta al paquet de mesures per frenar el "genocidi" a Gaza anunciat pel president espanyol, Pedro Sánchez.
El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, va justificar dijous la decisió del Govern espanyol per la manca de voluntat del Govern israelià de millorar la relació amb Espanya, arran de les repetides "injúries i calúmnies" que continuen arribant d'alts càrrecs israelians.
Malgrat que Israel va cridar a consultes el maig del 2024 la seva aleshores ambaixadora a Madrid, Rodica Radian-Gordon, després del reconeixement de l'Estat palestí per part d'Espanya, el Govern espanyol havia optat per mantenir la representació diplomàtica a Israel al més alt nivell. Israel encara no té ambaixador a Madrid i tan sols compta com a màxima representant amb una encarregada de negocis, Dana Erlich.
L'ofensiva dels EUA i Israel ha deixat fins avui més de 1.200 morts a l'Iran, segons les autoritats. Entre els morts figuren el líder suprem iranià, l'aiatol·là Ali Khamenei, a més de diversos ministres i alts càrrecs de l'exèrcit de l'Iran, que ha respost llançant míssils i drons contra Israel i interessos nord-americans a països del Pròxim Orient, incloses bases militars.