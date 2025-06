Israel "cancel·la abruptament" la deportació de tres activistes del vaixell Madleen

MADRID 13 juny (EUROPA PRESS) -

Les autoritats d'Israel han "cancel·lat abruptament" la deportació de tres activistes detinguts aquesta setmana després de l'abordatge del vaixell Madleen, part de la Flotilla de la Llibertat cap a la Franja de Gaza, a causa del tancament de l'espai aeri arran dels bombardejos executats contra l'Iran, segons ha indicat aquest divendres el grup pro-drets humans Adalah, encarregat de la seva defensa.

"A causa de l'actual escalada de tensió entre Israel i l'Iran, els vols de deportació programats s'han cancel·lat de manera abrupta", han manifestat en un comunicat, abans d'assenyalar que els activistes Marco van Rennes, dels Països Baixos, i Pascal Maurieras i Yanis Mhamdi, de França, continuen sota custòdia a la presó de Givon.

Així, han explicat que els advocats d'Adalah "treballen per concertar visites", si bé han afegit que "encara no és clar si es garantirà un accés" a aquestes persones, les úniques que encara estan sota custòdia a Israel després de la deportació dijous d'uns altres cinc voluntaris a través de l'Aeroport Ben-Gurion, situat als voltants de Tel-Aviv.

El Madleen va ser interceptat dilluns a la matinada per les tropes israelianes, que van abordar el vaixell per evitar que arribés a Gaza amb la intenció de trencar el bloqueig d'Israel i entregar ajuda humanitària a l'enclavament palestí, sumit en una greu crisi humanitària a causa de l'ofensiva militar llançada per Israel després dels atacs del 7 d'octubre del 2023.