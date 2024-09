Israel bombardeja "prop de 30" objectius suposadament vinculats a Hezbollah al sud del Líban

MADRID, 11 set. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Israel ha executat aquest dimecres nous bombardejos contra "prop de 30" objectius suposadament vinculats al partit-milícia xiïta Hezbollah al sud del Líban, enmig dels enfrontaments que es van originar fa més d'onze mesos arran dels atacs executats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) i altres faccions palestines.

La Força Aèria israeliana ha assenyalat en un breu missatge en el seu compte a la xarxa social X que diversos dels seus avions de combat han bombardejat "prop de 30 llançadores de coets i infraestructures militars de l'organització terrorista que suposaven una amenaça als ciutadans de l'Estat d'Israel" a diversos punts del sud del Líban.

Així mateix, l'exèrcit israelià ha apuntat a la seva pàgina web que ha dut a terme atacs amb artilleria contra la zona d'Al-Dahira, també al sud del Líban, sense que, ara com ara, hi hagi informacions sobre víctimes. Hezbollah no s'ha pronunciat sobre aquests últims atacs per part d'Israel.

Els enfrontaments entre Israel i Hezbollah --un grup que té el suport de l'Iran i que compta amb un important pes militar i polític al Líban-- han repuntat durant les últimes setmanes, la qual cosa ha fet témer la possibilitat d'una expansió del conflicte a Pròxim Orient.

En aquest context, l'exèrcit d'Israel va presentar dilluns a l'exèrcit dels Estats Units els seus "plans operatius" pel que fa al Líban, en el marc d'una reunió entre el cap de l'Estat Major de l'exèrcit, Herzi Halevi, i el comandant del Comandament Central dels Estats Units (CENTCOM), Eric Kurilla, en la qual van abordar la situació al país, "amb èmfasi en l'escenari nord, des del Líban fins a l'Iran".