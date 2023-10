Israel bombardeja la mesquita d'Al-Anatsari a Jenín, al nord de Cisjordània

MADRID, 22 oct. (EUROPA PRESS) -

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han informat que han bombardejat la mesquita Al-Anatsari, que es troba a la ciutat de Jenín, al nord de Cisjordània, i que asseguren que Hamas l'estava utilitzant com a base per planejar un atac.

"En una operació conjunta de les FDI i el Shin Bet --serveis secrets israelians per a l'interior i els territoris palestins--, un avió de les FDI ha atacat recentment una ruta terrorista subterrània a la mesquita Al-Anatsari de la ciutat de Jenín, que incloïa una cèl·lula terrorista de l'organització terrorista Hamas i l'Autoritat Palestina, que va ser responsable d'una sèrie d'atacs duts a terme en els últims mesos i planejava un altre atac en el període immediat", han escrit les FDI en el seu compte de la xarxa social X.

En aquest mateix missatge han assegurat que aquest esquadró va dur a terme un atac el passat 14 d'octubre a la zona de la tanca de separació, on van detonar un artefacte contra una força militar, però han matisat que no hi va haver cap ferit.

Han afegit que havien rebut informació d'intel·ligència que explicava que els milicians planejaven realitzar un "atac infernal" i que la mesquita havia estat utilitzada per "planificar els atacs i com a base per dur-los a terme". "Durant l'Operació 'Casa i Jardí', les forces de les FDI van trobar infraestructura terrorista i armes a la mesquita", han resolt.