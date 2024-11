Israel bombardeja un "magatzem de coets" de Hezbollah al sud del Líban

L'exèrcit israelià exigeix a la població que no es traslladi al sud del riu Litani

MADRID, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

Les forces armades d'Israel han executat aquest dijous un bombardeig contra un "magatzem de coets" del partit-milícia xiïta Hezbollah al sud del Líban malgrat l'alto el foc en vigor amb l'argument que les "activitats" que han detectat a la zona suposaven "una violació" del pacte, que va entrar en vigor dimecres a la matinada.

"S'ha detectat activitat terrorista en un magatzem de coets de mig abast de Hezbollah al sud del Líban. L'amenaça ha esat desarticulada amb un bombardeig per part d'un avió de combat", ha dit, abans d'afegir que les seves forces "estan desplegades al sud del Líban" i que actuaran "davant qualsevol violació de l'acord d'alto el foc".

Per la seva banda, el portaveu en àrab de l'exèrcit d'Israel, Avichay Adraee, ha emès a través del seu compte d'X una "declaració urgent" sobre la prohibició de desplaçar-se cap al sud del riu Litani entre les 17.00 hores i les 7.00 hores de divendres.

"Els qui sou al sud del riu Litani quedeu-vos on sigueu. Per la vostra seguretat, compliu amb aquestes instruccions", ha afirmat, en el segon missatge emès per l'exèrcit israelià durant els darrers dos dies.

L'atac s'ha executat hores després que dues persones resultessin ferides en un bombardeig llançat per un dron israelià contra la localitat de Markaba, al sud del Líban. Israel ha confirmat haver disparat contra "sospitosos" arribats a la zona "en una violació de l'alto el foc".

L'alto el foc va entrar en vigor dimecres a la matinada després del vistiplau de les autoritats d'Israel i el Líban i de l'anunci emès dimarts pel president dels Estats Units, Joe Biden, sobre que les parts havien acceptat la proposta traslladada per Washington.