Israel bombardeja l'aeroport de Sanà i diverses instal·lacions civils controlades pels houthis al Iemen

MADRID 26 des. (EUROPA PRESS) -

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han bombardejat aquest dijous posicionis dels houthis al Iemen, entre elles l'aeroport de la capital, Sanà, i la ciutat costanera d'Hodeida, en resposta als últims atacs dels rebels iemenites.

L'Exèrcit israelià ha informat d'atacs contra infraestructures utilitzades pels houthis "per les seves accions militars" a l'Aeroport Internacional de Sanà i les centrals elèctriques d'Hezyaz i Ras Kanatib, també situades a la capital, així com els ports d'Hodeida, Salif, i Ras Issa.

"El règim terrorista houthi ataca repetidament a l'Estat d'Israel i als seus ciutadans, llançant vehicles aeris no tripulats i míssils cap al territori", han justificat les FDI, que afirmen que els objectius atacats servien, entre altres coses, "per transferir armes iranianes a la regió".

"Els objectius atacats il·lustren com el règim terrorista houthi utilitza de manera militar la infraestructura civil amb finalitats terroristes", ha assenyalat Israel, que han incidit novament en els vincles d'Iran amb els rebels iemenites.

La nova ofensiva d'Israel ha anat dirigida en concret contra la torre de control de l'aeroport de Sanà, la qual cosa ha provocat diversos ferits entre els treballadors i les persones que es trobaven esperant els seus vols, segons ha informat la cadena iemenita Masirah TV, propietat dels houthis.

En el moment d'aquests atacs estava tenint lloc el discurs del líder dels houthis, Abdul-Malik al-Houthi, qui ha fet referència als mateixos, destacant que "la dissuasió israeliana ha fracassat" malgrat les "agressives incursions a instal·lacions civils a Sanà i Hodeida".

Així, ha celebrat que el poder militar israelià, "com cap altre país", no va poder parar els míssils dels houthis, provocant no només el "terror", sinó també una "gran frustració" entre Israel i Estats Units.