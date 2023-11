Israel autoritza l'entrada de dos camions al dia amb combustible a la Franja de Gaza

MADRID, 17 nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Israel ha aprovat aquest divendres l'entrada de dos camions al dia amb combustible a la Franja de Gaza, malgrat que les organitzacions d'ajuda humanitària han advertit que per pal·liar les necessitats de l'enclavament caldria un flux constant i més facilitats a l'hora de fer servir el subministrament que hi pugui arribar.

El gabinet israelià ha aprovat l'entrada dels camions després del vistiplau de l'exèrcit i dels serveis d'intel·ligència i arran d'una petició prèvia de les autoritats dels Estats Units.

En aquest cas, l'objectiu és "garantir el manteniment mínim dels sistemes d'aigua, residus i sanejament" per impedir el brot de malalties que "potencialment" també es puguin estendre a Israel, segons el document recollit pel diari 'The Times of Israel'.

Un primer enviament, de 23.000 litres de combustible, estava destinat a l'agència de l'ONU per als refugiats palestins (UNRWA), que només el podia fer servir per als vehicles d'ajuda. L'ens estima que calen uns 160.000 litres al dia per pal·liar les greus mancances a la Franja.

Les autoritats d'Israel han advertit a més que vigilaran que el combustible que entra a Gaza no acabi a mans de Hamas i confien que aquests gestos ampliïn el marge de maniobra diplomàtica per continuar amb la seva ofensiva i "eliminar" Hamas.