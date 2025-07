Israel atribueix a una avaria tècnica l'atac amb deu morts en un centre de distribució d'aigua a Gaza

MADRID 13 jul. (EUROPA PRESS) -

Almenys deu palestins, inclosos sis nens, han mort i setze han resultat ferits per un atac israelià contra un punt de distribució d'aigua a un camp de refugiats del centre de Gaza que les Forces Armades israelianes atribueixen a una "avaria tècnica" del projectil emprat.

L'atac ha tingut lloc aquest matí al nord-oest del cèntric camp de refugiats de Nuseirat, segons han informat fonts mèdiques a l'agència oficial de notícies palestina Wafa. L'hospital Al-Awda ha concretat que hi ha sis nens entre els morts i set menors d'edat entre els ferits.

Les forces armades israelianes han atribuït l'atac a una "avaria tècnica" en el marc d'una operació contra Jihad Islàmica. "Avui s'ha dut a terme un atac contra un membre de l'organització Jihad Islàmica al centre de la Franja de Gaza. A causa d'una avaria tècnica de la munició ha impactat a una desena de metros de distància de l'objectiu", ha explicat l'exèrcit en un comunicat citat pel diari 'The Times of Israel'.

"L'incident s'està investigant (...). Les Forces de Defensa d'Israel lamenten qualsevol dany causat a no combatents", subratlla el comunicat militar, que destaca que empra "tots els mitjans per minimitzar els danys entre civils".

Unes altres dinou persones han mort en les hores prèvies, també per atacs israelians, segons metges palestins, en bombardejos efectuats per les Forces de Defensa d'Israel (FDI) durant la matinada. Una desena també han mort a Nuseirat, aquesta vegada en un atac israelià contra un domicili familiar.

Uns altres cinc ciutadans van morir i d'altres van resultar ferits en un bombardeig que va tenir com a objectiu una casa al carrer Hamid, a l'oest de la ciutat de Gaza.

Al barri de Sabra, també a la ciutat de Gaza, una nena va morir i diversos ciutadans van resultar ferits després que una casa fos atacada prop de la mesquita del Complex Islàmic .

Al sud de la Franja de Gaza, el Complex Mèdic Nasser va anunciar la mort de tres civils com a resultat d'un bombardeig que va tenir com a objectiu una tenda de campanya per a persones desplaçades a la zona d'Al-Mauasi, a l'oest de Khan Yunis.