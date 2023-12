Israel ha atacat més de 400 objectius a Gaza des de la fi de la treva amb Khan Yunis com a focus de bombardejos

L'últim balanç de les autoritats de Hamas xifra en 193 els palestins morts en les últimes hores de bombardejos israelians



MADRID, 2 des. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Israel ha atacat més de 400 objectius a la Franja de Gaza des de la fi de la treva amb Hamas a primera hora del matí de divendres; una nova onada de bombardejos que s'ha centrat especialment en la població de Khan Yunis, al sud de l'enclavament, i que segons les autoritats gaianes del moviment islamista Hamas ja ha deixat 193 palestins morts i més de 652 ferits.

Segons les estimacions de l'exèrcit publicades aquest dissabte i recollides pel portal israelià Walla, els avions israelians han atacat més de mig centenar d'objectius en aquesta localitat i a la veïna Deir al-Balah, a uns 10 quilòmetres al nord.

Per la seva banda, les unitats d'infanteria israelianes que operen al nord de Gaza també han realitzat diverses operacions en les últimes hores, entre les quals una incursió contra una mesquita utilitzada, segons les FDI, per la Jihad Islàmica com a centre d'operacions.

Mentrestant, el Ministeri de l'Interior a Gaza, també de Hamas, ha denunciat "assalts concentrats de l'ocupació israeliana a la ciutat d'Al-Qarara, al nord de Khan Yunis", i ha acusat Israel de destruir tres mesquites de Khan Yunis, a més de llançar atacs contra la costa de la ciutat.

Pel que fa al balanç de víctimes, el Ministeri de Salut gazià xifra, de moment, en 193 els palestins morts durant els últims bombardejos israelians que, a més, han deixat 652 ferits.

L'agència de notícies palestina Wafa recull, a més, la mort de més d'un centenar de civils en una "massacre" contra un edifici atacat a Jabalia, al nord de la Franja de Gaza. L'edifici, on es refugiaven els civils, va rebre l'impacte d'un projectil de grans dimensions. Equips de rescat hi treballen per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota els enderrocs.

El balanç total de morts des del 7 d'octubre s'eleva a 15.207 morts i 40.652 ferits, segons el Ministeri, que destaca que el 70 per cent són nens i dones. Entre els morts hi ha 280 treballadors del sistema sanitari gazià.

A Cisjordània, fonts locals de Wafa denuncien que militars israelians han llançat operacions matutines als camps de Balata i Askar, al sud-est de Nabulus, i de diversos barris a l'oest de la ciutat.