Israel ataca posicions de l'exèrcit sirià a Daraa en resposta a dos míssils contra els alts del Golan

MADRID, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Israel ha atacat aquest dimarts diverses posicions de les forces armades sirianes a la província siriana de Daraa (sud) en resposta al llançament de dos míssils contra els alts del Golan, ocupats per Israel, enmig de l'escalada de tensions regionals per la situació a la Franja de Gaza.

Els atacs han estat notificats per l'Observatori Sirià per als Drets Humans, que ha informat a més sobre tres explosions a la part occidental de Daraa; fins ara, ni les autoritats sirianes ni israelianes s'hi han pronunciat i no s'han registrat baixes.

Es tracta de la segona vegada que la Força de Defensa d'Israel (FDI) ataquen les posicions de la Brigada 112 Mecanitzada de l'exèrcit sirià en menys de dues setmanes, segons l'organisme, amb seu a Londres i informant al país àrab.

Els alts del Golan són un territori que Israel va arrabassar a Síria durant la guerra dels Sis Dies (1967) i la guerra del Yom Kippur (1973) i que es va annexionar de manera efectiva el 1981, en un moviment no reconegut per la comunitat internacional.