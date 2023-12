Israel ataca posicions de Hezbollah al Líban com a resposta als projectils llançats prèviament per la milícia

MADRID, 5 des. (EUROPA PRESS) -

L'Exèrcit israelià ha informat aquest dimarts de matinada sobre nous atacs contra posicions del partit-milícia xiïta libanès Hezbollah, recolzat per l'Iran, a la frontera entre el Líban i Israel com a resposta als projectils llançats prèviament per la milícia.

"Avions de combat de la Força Aèria han atacat posicions de tir, infraestructura terrorista i estructura militar de Hezbollah en territori libanès en resposta als llançaments realitzats contra territori de l'Estat d'Israel", han publicat les Forces de Defensa d'Israel (FDI) en el seu compte de la xarxa social X, abans Twitter.

A més, les FDI han usat foc d'artilleria per "eliminar una amenaça" en territori libanès, sense especificar de què es tractava. Més tard, les autoritats israelianes han detectat el llançament d'un projectil contra l'àrea de Zerait, per la qual cosa han realitzat més atacs contra la suposada zona de tir.

Hezbollah es troba immers en combats amb l'Exèrcit d'Israel arran dels atacs executats pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) contra territori israelià com a mostra de suport als grups armats palestins. La situació ha fet témer una expansió del conflicte al veí el Líban i fins i tot a tota la regió.

Israel va llançar la seva ofensiva contra Gaza després dels atacs de Hamas, que van deixar uns 1.200 morts i prop de 240 segrestats. Les autoritats de Gaza, controlades per Hamas, han denunciat fins ara més de 15.900 morts per l'ofensiva israeliana, mentre que més de 256 palestins han mort a Cisjordània i Jerusalem Est a les mans de les forces israelianes o en atacs perpetrats per colons des del 7 d'octubre.